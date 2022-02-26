Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Putinin önerisini kabul etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Putin’in önerisini kabul etti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Minsk’te müzakereler yapılması önerisini kabul ettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Putin’in önerisini kabul etti
Zelenskiy - Putin

Dün sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e müzakere masasına oturma teklifinde bulunmuştu.

Teklifin ardından Kremlin, görüşmeye açık olduklarını belirterek Müzakere adresini Belarus’un başkenti Minsk’i göstermişti.

Bu gelişen olayların ardından Ukrayna ile Rusya arasında müzakere için resmi görüşmeler başlarken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna’nın, müzakere için Rusya tarafıyla iletişimi kestiği yönündeki açıklamalara cevap veren Nikifokov, "Müzakereleri reddettiğimiz iddialarını reddediyoruz. Ukrayna ateşkes ve barış için konuşmaya hazırdır ve hazır olmaya devam ediyor. Bu bizim değişmez pozisyonumuzdur. Rusya Devlet Başkanı’nın önerisini kabul ettik" diye konuştu.

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