Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Suriye ile ilişkileri kestik
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Suriye ile ilişkileri kestik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan Suriye ile ülkesinin ilişkilerinin kesildiğini duyurdu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Suriye ile ilişkileri kestik
​Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy.

Suriye, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki Lugansk ve Donetsk yönetimlerinin bağımsızlığını ve egemenliğini resmen tanıma kararı aldı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

  • Açıklamada, Donetsk ve Lugansk isimli özerk iki halk cumhuriyetlerini resmen tanıma kararı alındığı duyuruldu.

"İLİŞKİLERİ KESTİK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu kararın ardından Ukrayna’nın Suriye ile ilişkilerin kestiğini açıkladı.

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