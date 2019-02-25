Dünya Ukrayna Eski Genelkurmay Başkanı Zamana gözaltına alındı
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Ukrayna Eski Genelkurmay Başkanı Zamana gözaltına alındı

Ukrayna eski Genelkurmay Başkanı Vladimir Zamana, 'vatana ihanet' suçlamasıyla gözaltına alındı. Kiev'de beş yıl önce Batı yanlısı grupların Cumhurbaşkanı Yanukoviç'e karşı düzenledikleri ihtilal sırasında Zamana, 'Kiev'e ordu birliklerini sevketme' emrini yerine getirmeyi reddetmiş; bu nedenle, ihtilalden iki gün önce, 19 Şubat'ta görevden alınmıştı.

Haber Merkezi DHA
Zamana, 'Kiev'e ordu birliklerini sevketme' emrini yerine getirmeyi reddetmişti.
Zamana, 'Kiev'e ordu birliklerini sevketme' emrini yerine getirmeyi reddetmişti.

Ukrayna Askeri Savcılığı'nın Ukrayna istihbarat teşkilatı SBU ile bu sabah ortaklaşa gerçekleştirdikleri operasyonda, eski Genelkurmay Başkanı Zamana'nın evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramanın devam ettiği, Zamana'nın gözaltına alındığı belirtildi.

DHA
Vladimir Zamana, Rusya'ya yakın çizgisiyle bilinen eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç tarafından 2012 yılında genelkurmay başkanı olarak atanmış ve bu görevi iki yıl sürdürmüştü.

Emri yerine getirmeyi reddetmişti

Kiev'de beş yıl önce Batı yanlısı grupların Cumhurbaşkanı Yanukoviç'e karşı düzenledikleri ihtilal sırasında Zamana, 'Kiev'e ordu birliklerini sevketme' emrini yerine getirmeyi reddetmiş; bu nedenle, ihtilalden iki gün önce, 19 Şubat'ta görevden alınmıştı. İhtilalin hemen ardından, Ukrayna Ordusu'nun tamamiyle ihtilalcilerin safına geçtiğini ilan etmiş ve ihtilalcilerin denetimine geçen Ukrayna Parlamentosu tarafından, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nı denetlemekle görevlendirilmiş; kısa bir süre sonraysa, emekliye sevkedilmişti.

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