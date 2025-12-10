Ukrayna 'Rus gölge filosu'na ait bir gemiye el konulduğunu duyurdu

"SBU yetkilileri, Rusya kontrolündeki bir kuru yük gemisini Odessa'nın ticari limanında tespit etti. Gemi, bir Afrika ülkesinin bayrağı altında, bir parti çelik boru ihraç etmek üzere limana yanaşmıştı. Tam kapsamlı (Rusya-Ukrayna) savaştan önce geminin Rusya Federasyonu'nun çıkarları doğrultusunda tarım ürünlerini yasa dışı olarak ihraç etmek için en az 7 kez Sivastopol'a (limanına) girdiği öğrenildi."