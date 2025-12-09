Yeni Şafak
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ben her zaman seçimlere hazırım

21:549/12/2025, Salı
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

ABD Başkanı Donald Trump'ın "seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar" sözlerine Ukraynalı Lider Zelenski'den yanıt geldi Zelenski, "Ben, seçimlere her zaman hazırım." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, seçimlere her zaman hazır olduğunu söyledi.

Avrupa başkentlerinde bir süredir temaslarda bulunan ve bu sabah da İtalya’nın başkenti Roma’ya gelen Zelenski, burada ev sahibi Başbakan Giorgia Meloni ile görüşmesinden önce İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Repubblica ve Messaggero gazetesine konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir demecinde, Zelenski'nin seçimlerden kaçınmak için savaşı kullandığını öne sürmesine, Ukrayna liderinden yanıt geldi. Zelenski,
"Ben, seçimlere her zaman hazırım."
dedi.

Zelenski, barış görüşmeleri konusunda İtalya Başbakanı Meloni'ye de güvendiğini belirtti.


Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da seçim yapılmasına ilişkin
"Evet, bence vakti geldi. Çok uzun zaman oldu. (Durum) Çok iyi gitmiyor. Bence zamanı geldi. Seçim yapmak için önemli bir an olduğunu düşünüyorum. Seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar ancak bence Ukrayna halkının bu seçeneği olmalı."
ifadelerini kullanmıştı.
Trump, seçim yapılması halinde
"belki Zelenski'nin kazanabileceğini"
söyleyerek,
"Demokrasiden bahsediyorlar ancak artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geliyor."
değerlendirmesinde bulunmuştu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper da Ukrayna'nın
"istisnai"
bir dönemden geçtiğine işaret ederek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının devam ettiğini belirtmişti.
Hipper, Zelenski'nin Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilen lideri olduğunu belirterek,
"Ukrayna'da seçimler koşullar uygun olduğunda yapılmalı."
demişti.


