Ukrayna'dan ulusal savunmaya 66,3 milyar dolar: Öncelikler nettir

Ukrayna Parlamentosu, ülkenin 2026 bütçesini onayladı. Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko, savunma konusunun son derece önemli olduğunun altını çizerek, savunma harcamaları için bütçeden 66,3 milyar dolar ayrılacağını duyurdu. Ukrayna lideri Zelenski ise, "Öncelikler nettir. Savunmamızı, sosyal programlarımızı ve Rusya'nın saldırılarının ardından hayatımızı yeniden inşa edebilme imkanlarımızı güvence altına almak lazım." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko, 2026'da ülkesinin savunma harcamaları için bütçeden 2,8 trilyon Ukrayna Grivnası (yaklaşık 66,3 milyar dolar) ayrılacağını duyurdu.
Sviridenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Ukrayna Parlamentosu'nun ülkenin 2026 bütçesini onayladığını belirtti.
Savunma konusunun son derece önemli olduğunun altını çizen Sviridenko, şunları kaydetti:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Telegram'dan yaptığı açıklamada, 2026 bütçesinin onaylanmasına destek veren tüm milletvekillerine teşekkür etti.