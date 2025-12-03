Ukrayna'dan ulusal savunmaya 66,3 milyar dolar: Öncelikler nettir

"Devlet, kendi gelirlerinin yüzde 100'ünü savunma kuvvetlerine aktarıyor: Orduya nakit destek sağlanması ve asker ailelerine desteklenmesi, hava savunmasının güçlendirilmesi, insansız hava araçları (İHA) da dahil Ukrayna silahlarının geliştirilmesi ve üretimi. Gelecek yıl orduya 2,8 trilyon grivna (yaklaşık 66,3 milyar dolar) harcayacağız, bu da tüm harcamaların neredeyse yüzde 60'ına denk geliyor."