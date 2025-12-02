Yeni Şafak
Rusya ve ABD'den Moskova'da kritik Ukrayna zirvesi: Putin Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Kushner ile bir araya geldi

20:482/12/2025, Salı
AA
Putin, Kushner ve Witkoff’la Kremlin’de Ukrayna planını görüştü.
Putin, Kushner ve Witkoff’la Kremlin’de Ukrayna planını görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Jared Kushner ve Steve Witkoff’u Kremlin’de ağırlayarak Ukrayna meselesini ele aldı. Putin’in danışmanlarının da katıldığı görüşme, Trump yönetiminin hazırladığı yeni çözüm planının değerlendirilmesine sahne oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Ukrayna meselesini görüşmek üzere bir araya geldi.

Kremlin'den servis edilen videoda, Putin'in, Kremlin Sarayı'nda Witkoff ile birlikte Kushner'i kabul etmesi yer aldı.

Putin'in özel temsilcisi de toplantıdaydı

Görüşmede, Rus tarafından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev hazır bulundu.

Putin'in, görüşmenin başında Witkoff ile Moskova hakkında sohbet ettiği görüldü.

Görüşme, basına kapalı olarak devam etti.

"Barış yolunda, barışçıl bir çözüm yolunda çok önemli bir adım"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Witkoff'un ziyaretine ilişkin, "(ABD tarafı), Ukrayna tarafıyla birkaç hafta boyunca çok yoğun bir çalışma yürüttüler ve tabiri caizse Trump'ın çözüm planının bir versiyonunu hazırladılar. Bunun, barış yolunda, barışçıl bir çözüm yolunda çok önemli bir adım olacağından hiç şüphemiz yok." ifadesini kullanmıştı.



#Vladimir Putin
#Steve Witkoff
#Jared Kushner
