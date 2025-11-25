Yeni Şafak
Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff Putin ile 'barış planı'nı görüşecek

23:4825/11/2025, Salı
AA
Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff
Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff

ABD Başkanı Trump Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin son durumu değerlendirerek, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 28 maddelik barış planını Rus lider Putin'le görüşmesi için Moskova'ya gideceğini ifade etti. Trump barış planına dair, "Sadece birkaç madde üzerinde anlaşmazlık var." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış planı konusunda Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme talimatı verdiğini belirterek, iki ülkenin liderleri ile ancak
"anlaşma kesinleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde"
görüşebileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump, son bir haftada Cenevre'de yapılan müzakerelerin çok verimli geçtiğine işaret ederek, bu süreçte
"büyük ilerleme"
kaydedildiğini vurguladı.
ABD Başkanı,
"ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı, her iki tarafın da katkılarıyla ince bir şekilde ayarlandı ve artık sadece birkaç madde üzerinde anlaşmazlık var. Bu barış planını sonuçlandırmak umuduyla, Özel Temsilcim Steve Witkoff'a Moskova'da Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi talimatını verdim."
ifadelerini kullandı.

"Önce uzlaşma sağlansın"

Öte yandan Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yapması beklenen görüşmeye ilişkin ifadesi, bu görüşmenin takvimi konusunda yeni soru işaretlerine neden oldu

Trump, bu görüşmeye ilişkin,
"Yakında Devlet Başkanı Zelenski ve Devlet Başkanı Putin ile görüşmeyi umuyorum, ancak sadece bu savaşı sona erdirecek anlaşma kesinleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde."
değerlendirmesini yaptı.

Aynı süreçte ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ın da Ukraynalılarla görüşeceğini kaydeden Trump, diğer ABD'li yetkililerin de müzakere sürecini yakından izleyeceğini belirtti.



#ABD
#Donald Trump
#Rusya
#Ukrayna
