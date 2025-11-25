Trump Maduro'yu terörist ilan etti: Başına para ödülü koydu

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu terör örgütü lideri ilan etti. Başkan Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydu.
Konuyla ilgili son bilgileri paylaşan CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy, 24 Kasım itibarıyla Nicolas Maduro'nun ABD için bir terör örgütü lideri ilan edildiğini söyledi.
Amerikan tarihinin en büyük ödülü
CNN Türk muhabiri Paksoy şunları paylaştı:
Venezuela'dan ABD'ye 'Kartel' tepkisi
Haber7'nin haberine göre; Venezuela, ABD’nin "Cartel de los Soles (Güneşler karteli)" adlı grubu terör örgütü ilan etmesini, ülkeye müdahale etmek için bir bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirdi.
Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Caracas yönetiminin, "Cartel de los Soles" adlı örgütün varlığını reddettiği hatırlatılarak, "ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasa dışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimidir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ABD’nin Venezuela’da "rejim değişikliğini" hedefleyen klasik planlar yürütmekle suçlandığı belirtilerek, Venezuela hükümetinin bu tür iftiralara yanıt vermek zorunda kalmasının gereksiz bir zaman kaybına yol açtığı kaydedildi.
Venezuela halkının birliğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Rubio 24 Kasım'a işaret etmişti
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 16 Kasım’da yaptığı açıklamada, Cartel de los Soles adlı grubun 24 Kasım'dan itibaren yabancı terör örgütü (FTO) olarak tanınacağını açıklamıştı.