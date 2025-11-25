Yeni Şafak
Trump Maduro'yu terörist ilan etti: Başına para ödülü koydu

11:2725/11/2025, Salı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu terör örgütü lideri ilan etti. Başkan Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydu.

Konuyla ilgili son bilgileri paylaşan CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy, 24 Kasım itibarıyla Nicolas Maduro'nun ABD için bir terör örgütü lideri ilan edildiğini söyledi.

Amerikan tarihinin en büyük ödülü

CNN Türk muhabiri Paksoy şunları paylaştı:

"ABD diyor ki Maduro, "Cartel de los Soles (Güneşler karteli)" uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin lideri. Bununla birlikte, terör örgütü listesine de eklendi. Resmi gazetede yayınlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine eklendi. Artık, 24 Kasım 2025'den itibaren Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD için bir terör örgütü lideri. Broşür önümde söyleyeyim. 50 milyon dolar özel olarak tanımlanmış küresel terörist ödülü. Cartel de los Soles'in lideri Nicolás Maduro Moros'un tutuklanmasına ya da hüküm giymesine yol açacak bilgi için 50 milyon dolar ödül verileceği yazıyor.
Bu ödül Amerikan tarihinin en yüksek ödülü. Başka hiç kimse için böyle bir ödül konulmadı. Öte yandan Amerikan Fox News kanalı, Venezuala'ya yönelik harekatın başlayacağını söyledi"

Venezuela'dan ABD'ye 'Kartel' tepkisi

Haber7'nin haberine göre; Venezuela, ABD’nin "Cartel de los Soles (Güneşler karteli)" adlı grubu terör örgütü ilan etmesini, ülkeye müdahale etmek için bir bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Caracas yönetiminin, "Cartel de los Soles" adlı örgütün varlığını reddettiği hatırlatılarak, "ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasa dışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD’nin Venezuela’da "rejim değişikliğini" hedefleyen klasik planlar yürütmekle suçlandığı belirtilerek, Venezuela hükümetinin bu tür iftiralara yanıt vermek zorunda kalmasının gereksiz bir zaman kaybına yol açtığı kaydedildi.

Venezuela halkının birliğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD’nin önceki saldırıları gibi bu girişim de başarısız olacaktır. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bu yanlış ve saldırgan politikadan vazgeçmeye çağırmaktadır. ABD’nin yürüttüğü tehdit ve baskı politikaları, Amerikan halkı tarafından bile desteklenmemektedir. Bu politikalar, Karayip ülkelerinin gelişimini olumsuz etkilediği gibi uyuşturucu kaçakçılığıyla gerçek anlamda mücadeleye de hiçbir katkı sağlamamaktadır."

Rubio 24 Kasım'a işaret etmişti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 16 Kasım’da yaptığı açıklamada, Cartel de los Soles adlı grubun 24 Kasım'dan itibaren yabancı terör örgütü (FTO) olarak tanınacağını açıklamıştı.​​​






