Trump Maduro'yu terörist ilan etti: Başına para ödülü koydu

"ABD diyor ki Maduro, "Cartel de los Soles (Güneşler karteli)" uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin lideri. Bununla birlikte, terör örgütü listesine de eklendi. Resmi gazetede yayınlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine eklendi. Artık, 24 Kasım 2025'den itibaren Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD için bir terör örgütü lideri. Broşür önümde söyleyeyim. 50 milyon dolar özel olarak tanımlanmış küresel terörist ödülü. Cartel de los Soles'in lideri Nicolás Maduro Moros'un tutuklanmasına ya da hüküm giymesine yol açacak bilgi için 50 milyon dolar ödül verileceği yazıyor.