ABD Kongre Üyesi açık açık söyledi: Venezuela Amerikan petrol şirketleri için şölen olacak

09:3925/11/2025, Salı
ABD'nin hedefinde Maduro var
ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro için 50 milyon dolarlık ödül açıklamasının ardından iki ülke arasındaki gerilim dönülmez bir noktaya doğru evrilirken ABD Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar’dan dikkat çekici bir çıkış geldi. Salazar, Washington’un hedefini açık açık şu sözlerle özetledi: Venezuela, Amerikan petrol şirketleri için şölen olacak. 1 trilyon dolarlık ekonomik aktivite var.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri hamlesinin kapıda olduğu yorumları güçleniyor.


Washington, Devlet Başkanı
Nicolas Maduro
için 50 milyon dolarlık ödül açıkladı. ABD yönetimi, Maduro’yu resmen terör örgütü lideri statüsüne aldı ve baskıyı en üst seviyeye çıkardı.

Süreç bu şekilde devam ederken Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına konuk olan ABD Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar, ABD'nin gerçek amacını canlı yayında açıkladı.


"Venezuela'ya girmemiz gerekiyor"


Sunucunun, Maduro hakkında verdiği kararı sorması üzerine açıklama yapan Salazar, "Venezuela’ya girmek üzereyiz. Girmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.


"Petrol şirketleri için şölen olacak"


ABD'nin asıl hedefinin Venezuela'da bulunan petrol yatakları olduğunu söyleyen Salazar, "Venezuela, Amerikan petrol şirketleri için bir şölen olacak. 1 trilyon dolarlık ekonomik aktivite var. Amerikan şirketleri girip alabilir." diye konuştu.


ABD Kongre Üyesi Salazar açıklamalarında şunları kaydetti:


Ben hükümetin değiştiğini görmeyi çok isterim. Karım Nikaragualı, oradaki diktatörlerin Venezuela petrolüne ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda birçok Amerikalı Amerika’nın Venezuela’nın rejim değişikliğinde parmağı olmasını istemiyor. Bunu Venezuelalıların kendilerinin yapmasını tercih ederler. Maduro’nun maruz kaldığı baskının, onu kendi kararıyla gitmeye zorlayacağını düşünüyor musun? Bence Maduro bir Fidel Castro değil, Maduro cesur bir çocuk değil. Artık o terörist listesinde olduğunu anladığına ve hava trafiği kapatıldığına göre… İçeri dalmak üzere olduğumuzu anlıyor. Son 25 yıldır düşmanımız olduğunu anlıyor. Neden girmemiz gerektiğini anlamayan Amerikalılar için, üç sebep var. Venezuela Amerikan petrol şirketleri için bir bayram olacak. Çünkü 1 trilyon dolardan fazla ekonomik hareket yaratacak. Amerikan şirketleri oradaki petrol borularını, platformlarını... Ve Venezuela petrolü ile alakalı her sorunu çözebilir.

Maduro için 50 milyon dolar ödül


ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyor. Hatta Maduro'yu terör örgütü ilan ettiği Cartel de los Soles'ın başında olduğunu öne sürüyor.


Maduro'nun başına, Amerikan yönetimi tarafından terör gruplarıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla 50 milyon dolarlık ödül konuldu.


Karayipler'deki hareketlilik


ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.


ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.


Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.


ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.


ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.




