ABD Kongre Üyesi açık açık söyledi: Venezuela Amerikan petrol şirketleri için şölen olacak

Ben hükümetin değiştiğini görmeyi çok isterim. Karım Nikaragualı, oradaki diktatörlerin Venezuela petrolüne ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda birçok Amerikalı Amerika’nın Venezuela’nın rejim değişikliğinde parmağı olmasını istemiyor. Bunu Venezuelalıların kendilerinin yapmasını tercih ederler. Maduro’nun maruz kaldığı baskının, onu kendi kararıyla gitmeye zorlayacağını düşünüyor musun? Bence Maduro bir Fidel Castro değil, Maduro cesur bir çocuk değil. Artık o terörist listesinde olduğunu anladığına ve hava trafiği kapatıldığına göre… İçeri dalmak üzere olduğumuzu anlıyor. Son 25 yıldır düşmanımız olduğunu anlıyor. Neden girmemiz gerektiğini anlamayan Amerikalılar için, üç sebep var. Venezuela Amerikan petrol şirketleri için bir bayram olacak. Çünkü 1 trilyon dolardan fazla ekonomik hareket yaratacak. Amerikan şirketleri oradaki petrol borularını, platformlarını... Ve Venezuela petrolü ile alakalı her sorunu çözebilir.