ABD'den Maduro'nun da aralarında olduğu Venezuelalı üst düzey yetkililere 'terör' yaptırımı

ABD, Venezuela’nın ‘hayali bir örgüt’ olduğunu söylediği Cartel de los Soles’i resmen yabancı terör örgütü ilan ettiğini açıkladı. Washington yönetimi, aralarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve diğer üst düzey yetkililerin bulunduğunu iddia ettiği gruba, terörle bağlantılı ek yaptırımlar uyguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Cartel de los Soles’ diye bir örgütün var olmadığı belirtilerek, “ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasa dışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimidir” denildi. Açıklamada, ABD’nin Venezuela’da ‘rejim değişikliğini’ hedefleyen planlar yürüttüğü kaydedilerek, “ABD’nin önceki saldırıları gibi bu girişim de başarısız olacaktır. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bu yanlış ve saldırgan politikadan vazgeçmeye çağırmaktadır. ABD’nin yürüttüğü tehdit ve baskı politikaları, Amerikan halkı tarafından bile desteklenmemektedir. Bu politikalar, Karayip ülkelerinin gelişimini olumsuz etkilediği gibi uyuşturucu kaçakçılığıyla gerçek anlamda mücadeleye de hiçbir katkı sağlamamaktadır” ifadeleri kullanıldı.