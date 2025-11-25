Yeni Şafak
Tırın dorsesinden 16 göçmen çıktı: 2 organizatör tutuklandı

Tırın dorsesinden 16 göçmen çıktı: 2 organizatör tutuklandı

09:3225/11/2025, Salı
IHA
Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan tırın dorsesinde 16 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan tırın dorsesinde 16 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Hatay’da polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinden 16 kaçak göçmen çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında 23 Kasım günü Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan tırın dorsesinde 16 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 organizatör, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


#Hatay
#Antakya
#Belen
