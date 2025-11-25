Bursa’da bir okulda profiterol yiyen 8 öğrenci fenalaştı: Kantini inceleyen ekipler tarihi geçen birçok ürün tespit etti

Bursa’da bir okulda satılan tarihi geçmiş profiterol tatlısı tüketen 8 öğrenci, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Veliler olayla ilgili şikâyetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kantini incelemeye alan ekipler, başka ürünlerin de son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti.

1 /4 Bursa Yıldırım'da okul kantininde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başlayınca öğretmenler durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.

2 /4 Okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, şikayeti olan 8 öğrenciye okulda yaptığı ilk müdahalelerin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

3 /4 Hastanelerde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından büyük endişe yaşayan veliler okula ve hastanelere akın etti.





