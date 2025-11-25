Yeni Şafak
Bursa’da bir okulda profiterol yiyen 8 öğrenci fenalaştı: Kantini inceleyen ekipler tarihi geçen birçok ürün tespit etti

09:2725/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
IHA
Bursa’da bir okulda satılan tarihi geçmiş profiterol tatlısı tüketen 8 öğrenci, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Veliler olayla ilgili şikâyetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kantini incelemeye alan ekipler, başka ürünlerin de son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti.

Bursa Yıldırım'da okul kantininde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başlayınca öğretmenler durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.

Okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, şikayeti olan 8 öğrenciye okulda yaptığı ilk müdahalelerin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanelerde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından büyük endişe yaşayan veliler okula ve hastanelere akın etti.




8 öğrencinin ailesi, polis merkezine gidip şikâyetçi oldu.



#bursa
#profiterol
#zehirlenme
