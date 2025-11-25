ABD'de Trump anketi: Latin yetişkinlerin yüzde 70'i politikalarını onaylamıyor

ABD merkezli Pew Research’ün raporuna göre, Latin Amerikalı yetişkinlerin yüzde 70’inin Trump'ın politikalarını onaylamadığı ifade edildi. Ankette, yüzde 55’inin “Kesinlikle onaylamıyorum” dediği, Trump’ın politikalarını onaylayanların oranının ise yalnızca yüzde 27 olduğu aktarıldı.
ABD’de yapılan bir anket, Latin kökenli Amerikalı yetişkinlerin yüzde 70’inin Başkan Donald Trump’ın politikalarını onaylamadığını ortaya koydu.
ABD merkezli Pew Research’ün iki ulusal ankete dayanan raporuna göre, son seçimlerde muhafazakâr değerler nedeniyle Trump’a destek veren Latin kökenli seçmenlerin desteği belirgin şekilde azaldı.
Trump’ın politikalarını onaylayanların oranı ise yalnızca yüzde 27 oldu.
Ayrıca raporda, ABD’de yaşayan Latin kökenlilerin, ülkedeki durumlarının geçen yıla kıyasla kötüleştiğini düşündükleri ve yaklaşık 20 yıldır ilk kez bu konuda bu kadar olumsuz görüş bildirdikleri vurgulandı.
Latin Amerikalıların Trump’a desteği haziran ayında yüzde 30 iken, Trump’ın göreve başladığı şubat ayında bu oran yüzde 36 olarak kaydedilmişti.