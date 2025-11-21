Trump yönetiminden yıllar sonra ilk: Petrol sondajı planı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, petrol üretimini artırma hedefi doğrultusunda, California ve Florida kıyılarında petrol sondajı yapılması için yeni plan duyurdu.

Trump yönetimi, çevreye yönelik endişeler nedeniyle onlarca yıldır sondaj çalışmaları yürütülmeyen California ve Florida açıklarında, ilk kez yeni petrol sondajı çalışmaları başlatılmasını öngören plan önerisi sundu.

Öte yandan plana karşı çıkan Demokratlar, yeni sondajın bölge ekonomisine zarar vereceğini ve ekosistemi tahrip edeceğini savunuyor.

ABD’de petrol sızıntısı ve çevre kaygıları nedeniyle 1995’ten bu yana Florida ve Alabama açıklarının büyük bölümünde sondaj izni verilmiyor.

Trump yönetimi, geçen hafta Alaska'daki Ulusal Petrol Rezervindeki yaban hayatının korunması için eski Başkan Joe Biden döneminde getirilen sondaj sınırlamalarını kaldırmıştı.

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği gün, Alaska'daki yaban hayatı koruma sahası da dahil birçok alanda petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarını artırmak amacıyla kararnameler imzalamıştı.







