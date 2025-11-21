Yeni Şafak
Trump yönetiminden yıllar sonra ilk: Petrol sondajı planı

Trump yönetiminden yıllar sonra ilk: Petrol sondajı planı

00:2821/11/2025, Cuma
AA
Trump yönetimi, California ve Florida açıklarında petrol aramaları yapılmasına yönelik yeni plan açıkladı
Trump yönetimi, California ve Florida açıklarında petrol aramaları yapılmasına yönelik yeni plan açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, onlarca yıldır sondaj faaliyeti yürütülmeyen California ve Florida açıklarında ilk kez yeni petrol sondajı çalışmaların başlatılması planını sundu. ABD'de 1995’ten bu yana Florida ve Alabama açıklarının büyük bölümünde sondaj izni verilmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, petrol üretimini artırma hedefi doğrultusunda, California ve Florida kıyılarında petrol sondajı yapılması için yeni plan duyurdu.

Trump yönetimi, çevreye yönelik endişeler nedeniyle onlarca yıldır sondaj çalışmaları yürütülmeyen California ve Florida açıklarında, ilk kez yeni petrol sondajı çalışmaları başlatılmasını öngören plan önerisi sundu.

Öte yandan plana karşı çıkan Demokratlar, yeni sondajın bölge ekonomisine zarar vereceğini ve ekosistemi tahrip edeceğini savunuyor.

ABD’de petrol sızıntısı ve çevre kaygıları nedeniyle 1995’ten bu yana Florida ve Alabama açıklarının büyük bölümünde sondaj izni verilmiyor.

Trump yönetimi, geçen hafta Alaska'daki Ulusal Petrol Rezervindeki yaban hayatının korunması için eski Başkan Joe Biden döneminde getirilen sondaj sınırlamalarını kaldırmıştı.

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği gün, Alaska'daki yaban hayatı koruma sahası da dahil birçok alanda petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarını artırmak amacıyla kararnameler imzalamıştı.



