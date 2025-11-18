Trump bir sonraki Fed başkanı için mülakatlara başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın mensupları tarafından sorulan Fed başkanını seçmek için mülakatların başlanıp başlanılmaması sorusuna Trump, "Sanırım tercihimi zaten biliyorum." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi gelecek yıl dolacak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelecek ismi belirlemek için mülakatlara başladıklarını bildirdi.
Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) ile Oval Ofis'te görüştüğü sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir sonraki Fed başkanını seçmek için mülakatlara başlayıp başlamadığının sorulması üzerine Trump, başladığını dile getirdi.
Trump, bu iş için Hazine Bakanı Scott Bessent'i istediğini ancak Bessent'in bunu reddettiğini aktardı.
Fed Başkanı Powell'ın görev süresi, Mayıs 2026'da dolacak.