Zelenski: Ukrayna'nın çıkarları dikkate alındığında onurlu bir barış mümkün olacak

09:234/12/2025, Perşembe
DHA
Zelenski: “Cenevre ve Florida'daki görüşmelerde her şey etkili şekilde ilerledi."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Sadece Ukrayna'nın çıkarları dikkate alındığında onurlu bir barış mümkün olacak” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son durumu değerlendirdi. Zelenski, yeni görüşmeler için hazırlık yaptıklarını belirterek, Ukrayna müzakere grubunun tekrar ABD'ye gideceğini bildirdi.


Plan üzerindeki çalışmaların önce İsviçre'nin Cenevre kentinde, daha sonra ABD'de yapıldığını kaydeden Zelenski, “Cenevre ve Florida'daki görüşmelerde her şey etkili şekilde ilerledi. Ukrayna'yı dinlediler ve Ukrayna'nın sesi duyuruldu. Bu önemlidir, bunun böyle devam etmesini bekliyoruz. Sadece Ukrayna'nın çıkarları dikkate alındığında onurlu bir barış mümkün olacak. Dünya artık savaşın sona erdirilmesi ihtimalinin farkında ve müzakerelerdeki hareketliliğin Rusya'ya baskı yapılarak güçlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



#Zelenski
#Ukrayna
#Rusya
