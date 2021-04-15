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Dünya Ukrayna Rusya Kırıma nükleer silah yerleştirmeyi planlıyor
AVRUPA

Ukrayna: Rusya Kırım’a nükleer silah yerleştirmeyi planlıyor

Avrupa Parlamentosu’nda, Savunma ve Güvenlik Alt Komitesi üyeleriyle bir araya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Rusya’nın Kırım’a nükleer silah yerleştirmeyi planladığı iddiasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Ukrayna: Rusya Kırım’a nükleer silah yerleştirmeyi planlıyor
Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran

Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz sıcaklığını korurken, Avrupa Parlamentosu’nda bir konuşma yapan Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Rusya'nın Kırım'a nükleer silah yerleştirme planı yaptığını öne sürdü.

"Nükleer silaha uygun hale getiriliyor"

Sputnik'in haberine göre, Savunma ve Güvenlik Alt Komitesi üyeleri ile bir araya gelen Taran, “Kırım’daki altyapı, potansiyel nükleer silah yerleştirmeye uygun hale getiriliyor. Yarımadada nükleer silah varlığı, askeri, siyasi ve hukuki nitelikteki sorunlar arz ediyor” dedi.

"Rusya ulusal güvenliğimiz için tehdit"

Taran, Rusya’nın, Ukrayna’nın ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu savunarak, Avrupa ülkelerine Kiev’e verdikleri destekten dolayı teşekkür etti: Ülkelerinizin Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki düşmanca eylemlerini durdurmaya yönelik tedbirler almasına çok sevindim.

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