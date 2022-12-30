Ukrayna unuyla savaştılar: İspanya’dan gelen görüntüler tepki çekti

Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan tahıl krizi sonrasında kurulan “tahıl koridorundan” zengin ülkelere giden payı tartışırken, İspanya’dan gelen görüntüler tepki çekti. İspanya’nın İbi kasabasında 200 yılı aşkın süredir gelenekselleşerek her yıl düzenlenen “Un Savaşları” Festivali yapıldı. Festivalde askeri kıyafet giyinen katılımcıların birbirlerine un ve yumurta fırlattığı görüntüler, “Ukrayna unuyla savaşıyorlar” yorumuna neden oldu. Son verilere göre, Ukrayna’dan çıkan 15 milyon tonun yüzde 47’si Avrupa ülkelerine gidiyor. En çok tahıl gönderilen Avrupa ülkeleri arasında İspanya ise başı çekiyor.

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