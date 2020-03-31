Ukrayna’da karantinadan kapıları zorlayarak kaçtılar

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında birçok ülkede uygulanan 14 günlük karantinaya uymak istemeyen Ukrayna vatandaşlarının görüntüleri şoke etti. Vietnam’dan ülkelerine tahliye edilen Ukraynalılar, 2 haftalık zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmamak için Kiev Borispol Havaalanı'nda sağlık görevlilerini itip, kapıları zorla açarak kaçmaya çalıştı.
Bunun üzerine olay yerine gelen polislerin de duruma müdahale etmekte zorlandıkları ve bazı vatandaşların karantinadan kaçmayı başardıkları belirtildi. Sınırların kapatılmasından bu yana resmi verilere göre 144 bin vatandaşın ülkelerine döndüğü Ukrayna’da, yurt dışından gelenler için zorunlu karantina uygulaması önceki gün başlatıldı. Daha öncesinde ise vatandaşlardan kendilerini evlerinde izole etmeleri isteniyordu.