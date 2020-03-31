Dünya Ukraynada karantinadan kapıları zorlayarak kaçtılar
KORONAVİRÜS

Ukrayna’da karantinadan kapıları zorlayarak kaçtılar

Vietnam'dan ülkelerine tahliye edilen Ukrayna vatandaşları, koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında karantinaya alınmamak için havaalanında kapıları zorla açarak görevlilerden kaçtı.

Haber Merkezi DHA
Polisin müdahalesine rağmen bazı Ukraynalıların kaçmayı başardığı öğrenildi.
Polisin müdahalesine rağmen bazı Ukraynalıların kaçmayı başardığı öğrenildi.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında birçok ülkede uygulanan 14 günlük karantinaya uymak istemeyen Ukrayna vatandaşlarının görüntüleri şoke etti. Vietnam’dan ülkelerine tahliye edilen Ukraynalılar, 2 haftalık zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmamak için Kiev Borispol Havaalanı'nda sağlık görevlilerini itip, kapıları zorla açarak kaçmaya çalıştı.

Koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenen vatandaş canını hiçe sayıp hastaneden kaçtı
OYNAT 00:00
Koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenen vatandaş canını hiçe sayıp hastaneden kaçtı
Yurt dışından gelen bir şahıs, Iğdır Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. koronavirüs belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı. Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

Polis müdahale etti

Bunun üzerine olay yerine gelen polislerin de duruma müdahale etmekte zorlandıkları ve bazı vatandaşların karantinadan kaçmayı başardıkları belirtildi. Sınırların kapatılmasından bu yana resmi verilere göre 144 bin vatandaşın ülkelerine döndüğü Ukrayna’da, yurt dışından gelenler için zorunlu karantina uygulaması önceki gün başlatıldı. Daha öncesinde ise vatandaşlardan kendilerini evlerinde izole etmeleri isteniyordu.

Karantinadan kaçan kadını polis etrafını sararak yakaladı
OYNAT 00:43
Karantinadan kaçan kadını polis etrafını sararak yakaladı
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinadan kaçan bir kadın polisi alarma geçirdi. Genç kadın polis ekipleri tarafından Taksim meydanında yakalandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

  • Ukrayna’da şu ana kadar 548 koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği, virüs nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Tokat'ta karantinada olduğu hastaneden kaçan kişi yakalanıp tekrar karantinaya alındı
GÜNDEM
Tokat'ta karantinada olduğu hastaneden kaçan kişi yakalanıp tekrar karantinaya alındı
Abone Ol Google News
İlave tedbir

İlave tedbir

Merkez Bankası, koronavirüs nedeniyle bir dizi önlem daha aldı.
Çok geçmeden Meclise gelecek

Çok geçmeden Meclis'e gelecek

​Adalet Bakanı Gül, infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
81 ile yeni talimat

81 ile yeni talimat

Yemekler tek kullanımlık tabaklarla verilecek
Maske yerine şnorkel

Maske yerine şnorkel

​Avrupa'da tıbbi ekipmanlara alternatif aranıyor.
Her an güzel<br>haber gelebilir

Her an güzel
haber gelebilir

​İstanbul'daki karantinadan çıkış için dakikaları sayıyorlar.
Binlerce kişiye atama müjdesi

Binlerce kişiye atama müjdesi

A​tama sayıları Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla belirlendi.
Ülker'den 20 bin<br>aileye gıda yardımı

Ülker'den 20 bin
aileye gıda yardımı

Koronavirüs salgınına ilişkin atılan adımları açıkladı
İstanbul'da<br>bir garip olay

İstanbul'da
bir garip olay

Kızgın müşteri etrafa tükürmeye başladı.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
E-devlet'e değil sıraya girdiler

E-devlet'e değil sıraya girdiler

​Seyahat izin belgesi kuyruğu 'sosyal mesafe' tanımadı...
Salgında<br>satılan kulüp

Salgında
satılan kulüp

Koronavirüs en çok bu kulübü etkiledi.
Virüs fırsatçıları

Virüs fırsatçıları

​Korunayım derken sağlığınızdan olmayın.
Kriz tellallarını utandıracak haber

Kriz tellallarını utandıracak haber

​IMF: Türkiye'den herhangi bir yardım talebi gelmedi.
Pes artık<br>dedirten görüntü

Pes artık
dedirten görüntü

​Koronavirüse rağmen trafik kitlendi, ek tedbirler gelebilir.
Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Benzin fiyatları yeniden 5 liranın altına inecek.
Türkiye hastaları<br>sinyallerle izleyebilir

Türkiye hastaları
sinyallerle izleyebilir

Koronavirüsle mücadelede teknolojinin önemi artıyor.
'Yalancı<br>negatife' dikkat

'Yalancı
negatife' dikkat

​Koronavirüs testi yaptıranlara 24 saat uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.