Ukrayna’da karantinadan kapıları zorlayarak kaçtılar

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında birçok ülkede uygulanan 14 günlük karantinaya uymak istemeyen Ukrayna vatandaşlarının görüntüleri şoke etti. Vietnam’dan ülkelerine tahliye edilen Ukraynalılar, 2 haftalık zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmamak için Kiev Borispol Havaalanı'nda sağlık görevlilerini itip, kapıları zorla açarak kaçmaya çalıştı.

OYNAT 00:00 Koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenen vatandaş canını hiçe sayıp hastaneden kaçtı Yurt dışından gelen bir şahıs, Iğdır Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. koronavirüs belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı. Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. BiP'te paylaş

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Polis müdahale etti

Bunun üzerine olay yerine gelen polislerin de duruma müdahale etmekte zorlandıkları ve bazı vatandaşların karantinadan kaçmayı başardıkları belirtildi. Sınırların kapatılmasından bu yana resmi verilere göre 144 bin vatandaşın ülkelerine döndüğü Ukrayna’da, yurt dışından gelenler için zorunlu karantina uygulaması önceki gün başlatıldı. Daha öncesinde ise vatandaşlardan kendilerini evlerinde izole etmeleri isteniyordu.

OYNAT 00:43 Karantinadan kaçan kadını polis etrafını sararak yakaladı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinadan kaçan bir kadın polisi alarma geçirdi. Genç kadın polis ekipleri tarafından Taksim meydanında yakalandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ukrayna’da şu ana kadar 548 koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği, virüs nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.