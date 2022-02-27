Dünya Ukraynada mahsur kalan TIR şoförleri dönmeyi bekliyor
AVRUPA

Ukrayna'da mahsur kalan TIR şoförleri dönmeyi bekliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Odessa şehrinde kalan Türk TIR şoförleri ülkeye dönmek istiyor. Çorumlu TIR şoförleri firmalarına gönderdikleri görüntülü mesajlarla yaşadıklarını anlattı, yardım istedi.

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Haber Merkezi DHA
Ukraynada mahsur kalan TIR şoförleri dönmeyi bekliyor
Çorumlu Türk şoförleri firmalarına gönderdikleri görüntülü mesajlarla yaşadıklarını anlatarak yardım istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası uluslararası taşımacılık yapan Türk TIR şoförleri Odessa şehrinde kaldı. Kentten çıkamayan şoförler, güvenli bir alanda bekleyişlerini sürdürüyor.


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Savaş uçaklarının uçuş yaptığı kentte bombaların patladığı sırada bazı şoförler ise TIR'ların altına girerek korunmaya çalışıyor. Çorumlu Türk şoförleri firmalarına gönderdikleri görüntülü mesajlarla yaşadıklarını anlatarak yardım istedi.

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Odessa şehrinde bekleyen Çorumlu TIR şoförü Yusuf Sezen, 250 dolayında şoförle mahsur kaldıklarını belirterek, "Can güvenliğimiz yok. Yiyecek içecek sorunu da yaşıyoruz. Uçaklar kenti bombalıyor. Burada güvende değiliz. Bir an önce ülkeye dönmek istiyoruz" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor
FOTOĞRAF 23
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Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Kirovsky'de bazı yerleşim yerlerine roket isabet ettiği bildirildi.<br>
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Fotoğrafta yerleşim yeri yakınına isabet eden Toçka taktik balistik füzesi görülüyor.<br>
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Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Voroshylovskyi'de bazı yerleşim yerlerine roket isabet ettiği bildirildi.
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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor
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