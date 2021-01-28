Dünya Ukraynada son Lenin heykeli yıkıldı
AVRUPA

Ukrayna’da son Lenin heykeli yıkıldı

Ukrayna’da Rus devrimci lider Vladimir Lenin’in açık alanda yer alan tek bir heykeli kalmadı. Ülkenin güneybatısındaki Odessa bölgesinde kalan son Lenin heykelinin bugün yıkıldığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Ukrayna'da son Lenin heykeli de yıkıldı.
Ukrayna'da son Lenin heykeli de yıkıldı.

Ukraynalı sivil toplum örgütü Svitanok’un Başkanı Vadim Pozdnyakov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “(İşgal altındaki ve fabrika ile sanatoryumlar gibi kapalı bölgeler dışında) Ukrayna topraklarındaki son Lenin heykeli devrildi! Heykel, Odessa Bölgesi’nin İsmail ilçesindeki Stari Troyani köyünde duruyordu” diye yazdı.

Koronavirüs karantina ülkesi İtalya'yı teslim aldı: Bir güne en fazla ölüm!
DÜNYA
Koronavirüs karantina ülkesi İtalya'yı teslim aldı: Bir güne en fazla ölüm!

Sovyet simgelerinin propagandası yasak

Ukrayna’da, 2015’ten bu yana, Sovyet simgelerinin propagandasını yasaklayan “komünist ve nazi rejimlerini kınama” yasası uygulanıyor. Yasa, Sovyet Birliği liderlerinin adlarını taşıyan şehir, kasaba, köy, cadde ve sokakların adlarının değiştirilmesini öngörüyor.

Ukrayna'da bir Lenin heykeli daha söküldü
DÜNYA
Ukrayna'da bir Lenin heykeli daha söküldü
Abone Ol Google News
Al birini vur ötekine

Al birini vur ötekine

'Apple gizlilik hizmetleri rekabete aykırı.'
Bana inanmayıpadımı tekrar soruyorlar

Bana inanmayıp
adımı tekrar soruyorlar

​Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu.
Yeni bir dönem başlayabilir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesi heyecana yol açtı:

​Barajlardaki su seviyesi her geçen gün artıyor.

Sebze ve meyve için dikkat çeken öneri.

Fahiş fiyat artışı olan ürünlere yönelik çağrı.

Son bir metre kaldı

Son bir metre kaldı

​Türkiye'nin en yüksek barajı olacak.

​Arbede çıktı çok sayıda gözaltı var.
Film değil gerçek

Film değil gerçek

Mardin'de akrabalar arasında silahlı çatışma.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.