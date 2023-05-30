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Dünya

Ukrayna'dan İran'a 50 yıl süreli yaptırım

Ukrayna parlamentosunun (Verkhovna Rada) internet sitesinden yapılan açıklamada, parlamento tarafından alınan kararda İran’a 50 yıllık süreyle ekonomik ve diğer yaptırımların uygulanmasına ilişkin kararın onandığı belirtildi.

12:34 . 30/05/2023 Salı
AA
Ukrayna, İran’ı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta "Moskova’ya kasıtlı olarak silah sağlamakla" suçluyor.

Ukrayna, İran’ı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta "Moskova’ya kasıtlı olarak silah sağlamakla" suçluyor.

Parlamentonun internet sitesinde yapılan açıklamada, parlamentodaki oturumda 10 yasa, 3 yasa tasarısı ve 5 kararın kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, onaylanan kararlar arasında İran’a yönelik yaptırımların uygulanmasını öngören kararın da yer aldığı aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran’a ekonomik ve diğer yaptırımların uygulanmasına ilişkin karar taslağını parlamentoya sunmuştu.

Karar taslağına göre, İran’a yaptırımlar 50 yıllık süreyle uygulanırken, kısıtlayıcı önlemler arasında İran ile ticari operasyonların tamamen yasaklanması, İran’ın Ukrayna toprakları üzerinden kaynak geçişinin, uçuşlarının ve taşımacılığının durdurulması yer alıyor.

Karar taslağı ayrıca İran vatandaşlarına teknoloji, fikri mülkiyet haklarının verilmesinin yasaklanmasını ve İran’a yatırımların yasaklanmasını öngörüyor.



#Ukrayna
#İran
#yaptırım
#parlamento
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