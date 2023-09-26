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Dünya

Ukrayna’nın füze saldırısıyla öldürdüğünü iddia ettiği Rus komutan Viktor Sokolov çevrimiçi toplantıda görüldü

Ukrayna’nın geçtiğimiz hafta cuma günü Sivastopol şehrindeki Rusya’nın Karadeniz Filosu’na ait karargaha düzenlediği füze saldırısında öldürdüğünü iddia ettiği Rusya’nın Karadeniz Filosu Komutanı Viktor Sokolov, Rusya Savunma Bakanlığı toplantısına çevrimiçi olarak katıldı.

21:29 . 26/09/2023 Salı
IHA
Ukrayna’nın öldürdüğünü iddia ettiği Rus komutan, Rusya Savunma Bakanlığı toplantısında görüntülendi.

Ukrayna’nın öldürdüğünü iddia ettiği Rus komutan, Rusya Savunma Bakanlığı toplantısında görüntülendi.

Ukrayna’nın Rusya’nın Karadeniz Filosu’na ait karargaha düzenlediği saldırıda öldürdüğünü iddia ettiği Filo Komutanı Viktor Sokolov, Rusya Savunma Bakanlığı toplantısında görüntülendi.


'Füze saldırısında öldürdük' dediler toplantıda görüldü

Ukrayna’nın dün öldürdüğünü iddia ettiği komutan, Rusya Savunma Bakanlığı toplantısında görüntülendi. Ukrayna’nın geçtiğimiz hafta cuma günü Sivastopol şehrindeki Rusya’nın Karadeniz Filosu’na ait karargaha düzenlediği füze saldırısında öldürdüğünü iddia ettiği Rusya’nın Karadeniz Filosu Komutanı Viktor Sokolov, Rusya Savunma Bakanlığı toplantısına çevrimiçi olarak katıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığında düzenlenen toplantıda Sokolov’un da yer aldığı ve sağlıklı olduğu görüldü.

"İddialar araştırılıyor"

Ukrayna özel kuvvetleri ise yayınlanan görüntülere cevap olarak, Rusya’nın Sokolov’un hayatta olduğu iddiasıyla söz konusu görüntüleri yayınlamak zorunda kaldığını belirterek, ilgili birimlerin Sokolov hakkındaki iddiaları araştırdığını belirtti.


Toplantının görüntüleri bugün paylaşılsa da tam olarak ne zaman düzenlendiğine dair net bir bilgi bulunmuyor.



#Ukrayna
#Saldırı
#Sivastopol
#Rusya’nın Karadeniz Filosu Komutanı
#Viktor Sokolov
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Toplantı
9 dakika önce
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