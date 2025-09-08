Ülke karıştı: 45 asker 600 kişilik grup tarafından alıkonuldu

Kolombiya'nın güneybatısında operasyondan dönen 45 askerin yaklaşık 600 kişilik grup tarafından alıkonulduğu bildirildi. Ordudan yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Ordudan yapılan açıklamada, 45 askerin sivil kalabalık tarafından alıkonulduğu teyit edildi.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili soruşturmanın da başlatıldığı belirtildi.
Yerel basına göre, olayın sorumlusu olarak "Carlos Patino" adlı silahlı grubun etkisi altındaki siviller gösterildi.
Uzun süredir bölgede uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonlar yürüten güvenlik güçleri, daha önce de benzer olaylarla karşı karşıya kalmıştı.
Askerlerin serbest bırakılması için Ombudsmanlık Kurumu ve sivil toplum örgütlerinin devreye girmesi bekleniyor.