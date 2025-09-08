Yeni Şafak
Ülke karıştı: 45 asker 600 kişilik grup tarafından alıkonuldu

10:558/09/2025, Pazartesi
Kolombiya (Arşiv)
Kolombiya (Arşiv)

Kolombiya'nın güneybatısında operasyondan dönen 45 askerin yaklaşık 600 kişilik grup tarafından alıkonulduğu bildirildi. Ordudan yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Kolombiya
basınında yer alan habere göre, Cauca yönetim bölgesine bağlı El Tambo yakınlarındaki Los Tigres bölgesinde operasyon dönüşü askerler, yaklaşık 600 kişilik grup tarafından durdurularak alıkonuldu.

Ordudan yapılan açıklamada, 45 askerin sivil kalabalık tarafından alıkonulduğu teyit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturmanın da başlatıldığı belirtildi.

Yerel basına göre, olayın sorumlusu olarak "Carlos Patino" adlı silahlı grubun etkisi altındaki siviller gösterildi.

Uzun süredir bölgede uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonlar yürüten güvenlik güçleri, daha önce de benzer olaylarla karşı karşıya kalmıştı.

Askerlerin serbest bırakılması için Ombudsmanlık Kurumu ve sivil toplum örgütlerinin devreye girmesi bekleniyor.





