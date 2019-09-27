Trump Twitter mesajında, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Parti'yi ve savunduğu değerleri yıkmaya çalışıyor. Birlik olalım ve onlarla mücadele edelim. Ülkenin geleceği tehlikede" açıklamasını yaptı. Trump, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerinin ardından New York'ta basın toplantısında, Demokratların kendi hakkında azil soruşturması başlatmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Kendisinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey olmadığını vurgulayan Trump, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Ortada bir baskı, itme yok. Ortada hiçbir yok. Bu büyük bir uydurma." ifadesini kullandı.

BIDEN'IN ÇİN BAĞLANTISI

Trump, Joe Biden ve oğlunun Çin ve Ukrayna'daki bağlarının soruşturulması gerektiğini ve bunun şeffaf olması gerektiğini vurguladı.

Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasını "cadı avı" olarak nitelendiren Trump, "Demokratlar bu aldatmacayı BM Genel Kurulu sürecinde yaptı. Bu tıpkı diğer şeyler gibi planlıydı. Cadı avı devam ediyor. Bunun için mi görevden azledeceksiniz. Sırf mükemmelce yapılmış bir telefon görüşmesi için." değerlendirmesinde bulundu. Trump, Zelenskiy ile nisanda yaptığı başka bir telefon görüşmesinin de dökümünü yayımlatacağını vurguladı.

İstihbarat belgesi yayınlandı

Öte yandan Demokrat Partililerin üzerinde ısrarla durduğu, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi sızdıran istihbaratçının şikayet belgesi, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından sansürlenerek dün yayınlandı. Yayınlanan belgede, istihbaratçının, ABD Başaknı Trump'ın yürütme yetkilerini aşarak 2020 seçimlerindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında Ukrayna'da avukatı Rudolph Giuliani ve Adalet Bakanı William Barr üzerinden girişimde bulunduğu iddiasının yer aldığı görülüyor.