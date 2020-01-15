Dünya Uluslararası Basın Enstitüsünden Anadolu Ajansı baskınına kınama Gazetecileri derhal serbest bırakın
ORTADOĞU

Uluslararası Basın Enstitüsünden Anadolu Ajansı baskınına kınama: Gazetecileri derhal serbest bırakın

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Hukuk Birimi Müdürü Ravi R. Prasad, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanı gözaltına almasına sert tepki göstererek, "AA ve kurum mensubu gazetecilere yönelik Mısır emniyet güçleri tarafından yapılan küstah saldırıyı şiddetle kınadığını" bildirdi.

Haber Merkezi AA
Mısır polisi, AA Kahire ofisini basarak dört çalışanı gözaltına aldı.
Mısır polisi, AA Kahire ofisini basarak dört çalışanı gözaltına aldı.

Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan IPI’dan yapılan yazılı açıklamada, Mısır polisinin AA’nın Kahire ofisini basarak 1'i Türk, 3’ü Mısırlı 4 gazeteciyi gözaltına aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, gazetecilerin gözaltına alınma nedenlerinin bilinmediği ve hali hazırda AA çalışanlarının nerede tutulduğuna ilişkin bir bilgi paylaşımında bulunulmadığı bildirildi.

Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi: 1'i Türk 4 çalışan gözaltına alındı
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Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi: 1'i Türk 4 çalışan gözaltına alındı

Gazetecileri derhal serbest bırakın

Açıklamada sözlerine yer verilen IPI’nın Hukuk Birimi Müdürü Ravi R. Prasad, Mısır polisinin tutumuna ilişkin "Uluslararası Basın Enstitüsü, Anadolu Ajansı ve gazetecilerine yönelik Mısır emniyet güçleri tarafından yapılan küstah saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Prasad ayrıca, "Kahire yönetimi 4 gazeteciyi derhal serbest bırakarak gözaltına alma nedenini de açıklamalıdır." çağrısında bulundu.

Türk Dışişleri Bakanlığının Mısır’a gösterdiği tepkiye yer verilen açıklamada, Mısır’ın 2014’ten itibaren basına yoğun baskı uyguladığı, halihazırda 61 gazetecinin Mısır hapishanelerinde tutulduğu bilgisi de paylaşıldı.

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Ne olmuştu?

  • Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü.
  • TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.
  • Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.
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