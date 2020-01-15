Dünya Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi 1i Türk 4 çalışan gözaltına alındı
ORTADOĞU

Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi: 1'i Türk 4 çalışan gözaltına alındı

Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "AA’nın Kahire bürosuna dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması, Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı. Mısır'ın Ankara'da bulunan Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Haber Merkezi AA
Mısır polisi, Anadolu Ajansı'na baskın düzenledi.
Mısır polisi, Anadolu Ajansı'na baskın düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansının (AA) Kahire bürosuna Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.

  • AA’ya yönelik bu şiddet eyleminin, Mısır’daki yönetimin sadece basın özgürlüğüne yönelik menfi yaklaşımını değil, demokrasi ve şeffaflık konularındaki vahim durumunu da bir kere daha gözler önüne serdiği aktarılan açıklamada, "Bu pervasız tutumda basın ve ifade özgürlüğü konusunda hassas görünen Batılı ülkelerin bu ülkedeki ihlallere göz yummasının da payı bulunmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Mısır makamlarından, AA Kahire bürosunun gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Mısır'ın Ankara'da bulunan Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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AA Kahire ofisine baskın

Mısır polisi, dün AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetmişti.

AA ve Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti ancak henüz bir yanıt alamadı.

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