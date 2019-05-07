Birleşmiş Milletler AA ofisini vuran İsrail'i kınayamadı

Birleşmiş Milletler, Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin İsrail tarafından yerle bir edilmesine ilişkin tepki çeken bir açıklama yayınladı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail terörizmini ''Çatışma alanlarında gazetecilerin güvenliğinin güvence altına alınması gerek" sözleriyle geçiştirdi.
AA binası 5 roketle hedef alınmıştı
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya dün en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.