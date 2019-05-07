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Dünya Birleşmiş Milletler AA ofisini vuran İsraili kınayamadı
ORTADOĞU

Birleşmiş Milletler AA ofisini vuran İsrail'i kınayamadı

Birleşmiş Milletler AA ofisini vuran İsrail'i kınayamadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail'in Gazze'deki Anadolu Ajansı'nın binasını hedef aldığı saldırıyı kınayamadı. İsrail terörizmini "Gazetecilerin güvenliğinin güvence altına alınması gerekir" sözleriyle geçiştiren BM Sözcüsü'nün açıklamaları tepki çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail, AA ofisinin bulunduğu binayı bombalamıştı.
İsrail, AA ofisinin bulunduğu binayı bombalamıştı.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin İsrail tarafından yerle bir edilmesine ilişkin tepki çeken bir açıklama yayınladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail terörizmini ''Çatışma alanlarında gazetecilerin güvenliğinin güvence altına alınması gerek" sözleriyle geçiştirdi.

AA binası 5 roketle hedef alınmıştı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya dün en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

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