Uluslararası Özgürlük Filosu'nun rotası Gazze

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma ve İHH gibi onlarca dernek ve kuruluşun içerisinde yer aldığı Uluslararası Özgürlük Filosu, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma dur demek için yola çıkıyor. Uluslararası Gazze’yi Kurtarma Kampanyası Komisyonu’nun organize ettiği basın toplantısına aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 20 ülkeden birçok aktivist ve siyasi temsilci katıldı. Basın toplantısında, Gazze’deki ambargonun kaldırılması için gemiler ve yardım malzemelerinin satın alınacağını belirten Kampanya Başkanı Zaher Birawi, şu ana kadar Cezayir’den 2, Yemen’den ise 1 geminin satın alındığını şu an onay aşamasında olduklarını ifade etti. Birawi, “Önümüzdeki günlerde gemi sayıları artacak. Kargo gemileri ve yardım malzemeleri satın almak için bütün insanlardan destek bekliyoruz. Bizim kampanyamız İsrail’e baskı uygulayarak ambargoyu kaldırmaya zorlayacaktır. Bizim programımız çok net, rotamız belli. Bu hedefimize hiç kimse engel olamayacak” dedi.

BİNLERCE TON YARDIM GİDECEK

Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür, “Burada özgürlük filosunun ana ve temel amacının 2010’dan sonra özellikle Gazze’de uygulanan ablukanın kalkması ve yardımların ulaştırılması hususunda çalışmalar yapmak olduğunu söylemeliyiz. Bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalışacağız. Bugün halihazırda dünyanın birçok yerinden aramıza katılan arkadaşlarla yeni bir özgürlük filosunu için kampanyamızı başlattık. Şu an için bölgeye gönderilmesi planlanan binlerce ton malzemeden bahsediyoruz. Bunun için büyük metrajlı ve hareket kabiliyeti olan gemilere ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

HER DAİM ÇALIŞACAĞIZ

Ürdün Parlementosu Milletvekili Firas Ecerma ise, şunları kaydetti: “Bu kampanyayla birlikte herkese çağrıda bulunmak istiyorum. Bu ambargo kaldırılacak ve yardımlar Gazze’ye ulaştırılacak. Bizler bu uğurda çalışmalarımızı her daim arttırarak devam edeceğiz.”

Üç bin sağlıkçı Gazze için hazır

Terörist İsrail devletinin kasıtlı olarak hedef aldığı hastanelere, tıbbi bakım merkezleri ve yeni doğan ünitelerine saldırıları devam ediyor. Sağlık sisteminin tamamen çöktüğü Gazze’de doktorlar da zor şartlar altında çalışıyor. Sağlık ve Medeniyet Derneği, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ile Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (TABİP-SEN), “Bir gün Gazze’ye” sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında 3 bin doktor Filistin’e gitmek için gönüllü oldu.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN DESTEK

Tabip-Sen Genel Başkanı Dr. Ahmet Erçek, “Dünyanın dört bir yanından üç bini aşkın gönüllü, hekim diş hekimi, eczacı, sağlık memuru, hemşire gibi sağlık personeli imza verdi. Evet biz hazırız dediler. Biz bunu da devletimize de bildirdik. Yani biz Gazze’de birebir fiziki olarak görev yapmaya hazır bir kesimiz ve bu noktada da ihtiyaç hasıl olursa buraya katılırız” diye konuştu.







