|
Dünya

Uluslararası Özgürlük Filosu'nun rotası Gazze

Uluslararası Özgürlük Filosu, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma 'Dur' demek için yola çıkıyor. Şu ana kadar Cezayir’den 2, Yemen’den ise 1 geminin satın alındığını ifade eden kampanya başkanı Zaher Birawi, “Gemi sayıları artacak. Bizim programımız çok net, rotamız belli, Gazze’ye ulaşmak istiyoruz” dedi. Toplantıya 20 ülkeden aktivist ve siyasi temsilciler katıldı.

Rabia Şenol ve
04:00 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 01:20 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma ve İHH gibi onlarca dernek ve kuruluşun içerisinde yer aldığı Uluslararası Özgürlük Filosu, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma dur demek için yola çıkıyor. Uluslararası Gazze’yi Kurtarma Kampanyası Komisyonu’nun organize ettiği basın toplantısına aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 20 ülkeden birçok aktivist ve siyasi temsilci katıldı. Basın toplantısında, Gazze’deki ambargonun kaldırılması için gemiler ve yardım malzemelerinin satın alınacağını belirten Kampanya Başkanı Zaher Birawi, şu ana kadar Cezayir’den 2, Yemen’den ise 1 geminin satın alındığını şu an onay aşamasında olduklarını ifade etti. Birawi, “Önümüzdeki günlerde gemi sayıları artacak. Kargo gemileri ve yardım malzemeleri satın almak için bütün insanlardan destek bekliyoruz. Bizim kampanyamız İsrail’e baskı uygulayarak ambargoyu kaldırmaya zorlayacaktır. Bizim programımız çok net, rotamız belli. Bu hedefimize hiç kimse engel olamayacak” dedi.

BİNLERCE TON YARDIM GİDECEK

Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür, “Burada özgürlük filosunun ana ve temel amacının 2010’dan sonra özellikle Gazze’de uygulanan ablukanın kalkması ve yardımların ulaştırılması hususunda çalışmalar yapmak olduğunu söylemeliyiz. Bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalışacağız. Bugün halihazırda dünyanın birçok yerinden aramıza katılan arkadaşlarla yeni bir özgürlük filosunu için kampanyamızı başlattık. Şu an için bölgeye gönderilmesi planlanan binlerce ton malzemeden bahsediyoruz. Bunun için büyük metrajlı ve hareket kabiliyeti olan gemilere ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

HER DAİM ÇALIŞACAĞIZ

Ürdün Parlementosu Milletvekili Firas Ecerma ise, şunları kaydetti: “Bu kampanyayla birlikte herkese çağrıda bulunmak istiyorum. Bu ambargo kaldırılacak ve yardımlar Gazze’ye ulaştırılacak. Bizler bu uğurda çalışmalarımızı her daim arttırarak devam edeceğiz.”

Üç bin sağlıkçı Gazze için hazır

Terörist İsrail devletinin kasıtlı olarak hedef aldığı hastanelere, tıbbi bakım merkezleri ve yeni doğan ünitelerine saldırıları devam ediyor. Sağlık sisteminin tamamen çöktüğü Gazze’de doktorlar da zor şartlar altında çalışıyor. Sağlık ve Medeniyet Derneği, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ile Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (TABİP-SEN), “Bir gün Gazze’ye” sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında 3 bin doktor Filistin’e gitmek için gönüllü oldu.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN DESTEK

Tabip-Sen Genel Başkanı Dr. Ahmet Erçek, “Dünyanın dört bir yanından üç bini aşkın gönüllü, hekim diş hekimi, eczacı, sağlık memuru, hemşire gibi sağlık personeli imza verdi. Evet biz hazırız dediler. Biz bunu da devletimize de bildirdik. Yani biz Gazze’de birebir fiziki olarak görev yapmaya hazır bir kesimiz ve bu noktada da ihtiyaç hasıl olursa buraya katılırız” diye konuştu.


Bakan Işıkhan: Müslüman ülkeler Gazze için birlikte hareket etmeli
Bakan Işıkhan: Müslüman ülkeler Gazze için birlikte hareket etmeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İslam dünyasının İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı birlik olması gerektiğini belirterek "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin, Gazze'deki acil insani duruma çözüm bulmak, Filistin halkına çok ihtiyaç duyulan yardım, destek ve kalıcı barışa giden yolu sağlamak için endişelerini somut ve anlamlı eylemlere dönüştürmelerinin zamanı gelmiştir" dedi. Uluslararası toplumun ve sözde küresel güçlerin Müslümanların karşılaştığı zorluklara ilgisiz kaldığını belirten Işıkhan "Bu nedenle Müslüman ülkelerin, tüm farklı görüşleri bir kenara bırakarak, içinde bulunduğumuz çağda Müslümanların karşılaştığı zorluklara somut çözümler üretebilmek için tam bir dayanışma içerisinde birlikte hareket etmeleri zorunludur" diye konuştu.


#Gazze
#Özgürlük Filosu
#Filistin
#İnsani Yardım
5 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TSK 2 BİN 248 ASTSUBAY ALIMI! KPSS 60 puanı olan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde Astsubay olabilecek