Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı: Rus kozmonot Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Rusya’nın 118’inci kozmonotu, dünyada ise uzaya çıkan 537’nci kişi olan Artemyev, bugüne kadar toplamda 955 gün uzayda kaldı. Rusya’nın en deneyimli kozmonotlarından biri olan Artemyev, bugüne kadar 53 saatlik uzay yürüyüşü görevi gerçekleştirdi.