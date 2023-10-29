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Dünya

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı: Rus kozmonot Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Rus kozmonot Oleg Artemyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı. Artemyev yayınladığı mesajda, ''29 Ekim’de Türkiye’nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım'' ifadelerini kullandı.

Muhammed Emre Kömürcü
19:34 - 29/10/2023 Pazar
IHA
Rusya’nın 118’inci kozmonotu, dünyada ise uzaya çıkan 537’nci kişi olan Artemyev, bugüne kadar toplamda 955 gün uzayda kaldı. Rusya’nın en deneyimli kozmonotlarından biri olan Artemyev, bugüne kadar 53 saatlik uzay yürüyüşü görevi gerçekleştirdi.

Rusya’nın 118’inci kozmonotu, dünyada ise uzaya çıkan 537’nci kişi olan Artemyev, bugüne kadar toplamda 955 gün uzayda kaldı. Rusya’nın en deneyimli kozmonotlarından biri olan Artemyev, bugüne kadar 53 saatlik uzay yürüyüşü görevi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin uzaydan fotoğraflarını çeken ve bu vesileyle daha önce Türkiye'ye karşı duyduğu hayranlığı dile getiren Rus kozmonot Artemyev, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açarak kutladı. Hem Rusça hem de İngilizce mesaj yayınlayan Artemyev, “29 Ekim’de Türkiye’nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” dedi.


Sosyal medyada 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Artemyev’in bu hareketi takipçilerinin büyük beğenisi topladı.


#Cumhuriyet
#100. yıl
#Uluslararası Uzay İstasyonu
#kozmonot
7 saat önce
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