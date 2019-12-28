Umman Denizi’nde gövde gösterisi

Tatbikatın, İran ile ABD ve bölgedeki müttefiki Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimin merkezindeki Aden ve Basra körfezlerini birbirine bağlayan Umman Denizi’nde düzenlenmesi dikkat çekiyor.
ABD’YE CEVAP NİTELİĞİNDE
- ABD’nin İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl tek taraflı çekilmesinin ardından yeniden yaptırımları devreye sokmasıyla Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’nde gerilim artmıştı. Haziranda bölgede seyir halindeki petrol tankerlerine saldırılar düzenlenmiş, hava sahası ihlali gerekçesiyle ABD’ye ait bir insansız hava aracı İran tarafından düşürülmüş ve Hürmüz Boğazı’nda İngiltere bandıralı bir petrol tankeri İran tarafından alıkoyulmuştu. Bu olaylar üzerine ABD ve Avrupa Birliği, bölgede seyrüsefer güvenliğini sağlamak üzere ayrı ayrı koalisyonlar kurma kararı almıştı. Japonya da bölgeye askeri güç göndermeyi planladığını duyurmuştu.