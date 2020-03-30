Dünya Umre karantinası sona erdi Son testin ardından evdeki 14 günlük karantina süreci başlıyor
KORONAVİRÜS

Umre karantinası sona erdi: Son testin ardından evdeki 14 günlük karantina süreci başlıyor

Umreden döndükten sonra Eskişehir, Kayseri, Bartın ve Kastamonu’daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlar 14 günü tamamladı. Isparta’da tutulan umrecilerse bugün karantinadan çıkacak. Evlerine dönecek umreciler 14 gün evlerinden çıkmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya
Konya

İki hafta önce umreden dönen ve Konya, Eskişehir, Kayseri, Bartın ve Kastamonu’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarına yerleştirilen 6 binden fazla kişinin 14 günlük karantina süresi dün doldu. Uzun süre sonra ailelerine kavuşacak vatandaşlar, dün sabah saatlerinden itibaren karantinanın uygulandığı yurt önlerinde beklemeye koyuldu. Emniyet ekipleri tarafından yurtların etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. ‘Kovid-19’ testi negatif çıkanların evlerine gönderilmesi beklenirken, Konya’daki tahliye işlemleri ise ertelendi. 16 Mart’ta 3 ayrı uçakla Isparta’ya getirilip Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alınan 586 umrecinin karantina süresi ise bugün doluyor. Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında olağanüstü toplanarak karantinadaki umreciler hakkında kararlar aldı.

EVDE 14 GÜN BAŞLIYOR

Kesin tanı konulan ve hastanede tedavi edilen umrecilerin yurda getirilmeden evlerine naklinin sağlanması, kesin tanı konulan hastalarla yurtta aynı odada kalan varsa bu kişilerin hastaneye yatış tarihinden itibaren 14 gün yurtta karantinaya tabi tutulması, bu gibi vakaya tabi olmayan karantina süresi dolmuş umrecilerin ise evlerine gönderilmesine karar verildi. Ayrıca hala ateşi çıkan umreciler olduğu, bu kişilerin de takipte kalacağı ifade edildi. Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, evlerine gönderilecek umrecilere Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu karar gereği koronavirüs testi (PCR) yapılacağını duyurdu. Aynı kararda test sonuçları negatif dahi çıksa, umrecilerin evlerinde de 14 gün karantina altında bulunması için gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

UMRECİLERE SON TEST

Karantina süresi dolanlardan Kovid-19 testi negatif çıkanlar Bilim Kurulu kararıyla evlerine gönderilecek. Umreciler 14 gün evlerinde duracaklarına ilişkin tebligat imzalayacak. Umreden dönen babasını almak için Şanlıurfa’dan Ankara’ya gelen Mehmet Uğur, “Hiç yüz yüze görüşmedik” derken, babası ve annesini almak için Tokat’tan gelen Fuat İşeri ise “Şu anda bir sıkıntıları yok. Dün son bir test yapıldı. Onun sonucunu bekliyorlar. Her gün ateşleri ölçülüyordu, dün de boğazlarından kültür alındığını biliyorum” şeklinde konuştu.

Ankara ve Konya’da ertelendi

  • Umreden döndükten sonra karantinaya alınanların sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle Ankara ve Konya’da tahliye işlemlerinin daha sonra yapılmasına karar verildi. Bu illerdeki umreciler test sonuçları geldikten sonra tahliye edilecek.

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