Umreye korona engeli

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya aldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki uzman sağlık kurumlarının Kovid-19’la ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Fotoğraf: Arşiv

SAĞLIK OTORİTELERİNİN TAVSİYESİ

Söz konusu salgının önüne geçilmesi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere uluslararası örgütlerin ve devletlerin sarf ettiği çabaların destekleneceğinin kaydedildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: “Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan’a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir.”

TURİSTİK GİRİŞLER DE ASKIYA ALINDI

Açıklamada ayrıca, virüsün tehlikeli bir şekilde yayıldığı ülkelerden Suudi Arabistan’a turistik vizeyle girişlerin ve Suudi Arabistan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin vatandaşlarının ülkeye giriş çıkışlarında ulusal kimlik kartı kullanımının da askıya alındığı belirtildi.

DİYANET AÇIKLAMA YAPTI

Diyanet İşleri Başkanlığı da, umre ziyaretlerini askıya almasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Suudi Arabistan devleti koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi maksadıyla tedbir amaçlı umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığını bildirmiştir. Bu kapsamda tüm ülkelerden umre ziyareti için yapılacak girişler geçici olarak durdurulmuştur.”

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DÖNÜŞTE DEĞİŞİKLİK YOK

“Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede koronavirüs vakası rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Suudi Arabistan’da bulunan Umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan’ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni Umre kaydı alınmayacaktır.’’

Geri döndüler

Fotoğraf: Arşiv

Suudi Arabistan’ın, umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerini geçici olarak askıya almasının ardından, umre için Mersin’den yola çıkan 160 kişi geri döndü. Erdemli Müftülüğü aracılığıyla kutsal topraklara gitmek için Adana Havalimanı’na giden vatandaşlar, karar nedeniyle ilçeye geri döndü. Yakınları tarafından karşılanan vatandaşlar umre yapamamanın üzüntüsünü yaşadı.

Paralar hemen iade edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan’ın umre ziyaretlerini askıya alma kararına ilişkin açıklama yaptı. Bircan, şu bilgileri verdi: “Arabistan’ın aldığı karar nedeniyle ikinci bir emre kadar umre kayıtlarını durdurduk. Oradan gelen habere göre kayıtları açacağız. Umre kaydı için bize başvuranların istemeleri halinde ödedikleri paraları kendilerine iade edebiliriz. ‘Ben açıldığı zaman gitmek istiyorum’ diyen vatandaşları Suudi Arabistan kapılarını açtığında götüreceğiz, inşallah.” Bircan, “Vatandaşların istemesi halinde paranın ödemesini hemen yapacağız” dedi.

Kriz masası kuruldu

Umre ziyaretinin askıya alınmasına ilişkin kriz masası kuruldu. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, “Diyanet İşleri Başkanlığı, Cidde Başkonsolosluğu ve TÜRSAB olarak kriz masası oluşturduk. Yolcularımızı asla mağdur etmeyeceğiz” dedi.

Nevruz da iptal

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Kovid-19 nedeniyle tüm Nevruz etkinliklerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Irak’ta futbol maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildi. Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı, İran’dan dönen Bağdatlı bir gençte koronavirüs tespit edildiğini ülkedeki vaka sayının 6’ya yükseldiğini bildirdi.

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Sıkı takip

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınır bölgelerindeki koronavirüs önlemlerini ve kurulan sahra hastanelerini inceledi. Ağrı Doğubayazıt’taki Gürbulak Sınır Kapısı’ndaki koronavirüs tedbirlerini inceleyen Koca, sağlık taramasından geçirilen kişileri sınır kapısında kurulan sahra hastanesinde gözetim ve izolasyon altında tutacaklarını ifade etti. Koca, şöyle konuştu: “Gürbulak Sınır Kapısı’nda aldığımız ve takip ettiğimiz 60 kişi var ve bu kişiler içinde sağlık belirtisi bu anlamda soğuk algınlığı belirtisi olduğunu bildiğimiz 3 kişiyi hastane ortamına aldık.”

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TÜM TEDBİRLERİ ALDIK

“Bunu dışındaki hastalıkları olan Kum ve Meşhed geçmişi olan 10 kişi ayrı bir ünitede barındırıyoruz. Onları daha yakın takip etmek istiyoruz.” Koca, sınır kapılarında tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak şunları kaydetti: “İran’da olan vatandaşlarımızın, sınırları zorlamamalarını, bulundukları ortamda, evde veya otelde mümkün mertebe dışarı çıkmadan bulundukları ortamı havalandırmalarını, maskeli olmaları gerektiğini, özellikle kişisel hijyen ve el yıkama dahil olmak üzere yakın temasın olmaması gerektiğini, bu dönemde bizim imkanlar ölçüsünde sınırdan belli şartlarla alıp 14 gün zorunlu olarak gözetim altına alacağımızı bilmelerini, buna göre gelme noktasında bir irade içinde olmalarını özellikle söylemek istiyorum.”

220 YATAK KAPASİTESİ

Şu an bölgede 37 personelin 27 ambulansla görev yaptığını aktaran Koca, yatak kapasitelerini de akşama kadar 220’ye çıkaracaklarını dile getirdi.

Hastaneler tamamlanıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından sınır kapılarının gümrük sahasına kurulacak sahra hastaneleri tamamlanıyor. Türkiye'nin değişik bölgelerinden doktor ve sağlık çalışanları buralarda görevlendirildi.





Üst düzey tedbirler

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüse karşı önlemler alındı. Dezenfeksiyon yapılan Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında personel, maske ve eldiven takarak işlemleri yürütüyor.

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