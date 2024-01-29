UNRWA'ya finansal desteğin kesilmesine ABD'de itiraz: Kabul edilemez

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan finansal desteğin askıya alınmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.
Ocasio-Cortez, X sosyal medya platformundan, UNRWA'ya ilişkin açıklamada bulundu.
Gazze'de 2 milyondan fazla kişiye insani yardım sağlayan UNRWA'ya verilen desteğin kesilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ocasio-Cortez, "13 bin BM yardım çalışanından oluşan bir organizasyonda, 12 kişi hakkındaki vahim iddialar nedeniyle milyonların açlıktan ölme riskini göze almak savunulamaz." ifadesini kullandı.
Ocasio-Cortez, ABD'nin askıya aldığı finansal desteği tekrar sağlaması yönünde çağrıda bulundu.
Ne olmuştu?
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Öte yandan Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.