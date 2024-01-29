UNRWA'ya finansal desteğin kesilmesine ABD'de itiraz: Kabul edilemez

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail hakkında Gazze'de soykırım yaptığı için yargılama kararı aldı ve tedbir kararı koydu. Yaşananlar sonrasında ABD, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) 'Hamas'a yardım etmekle itham edip, hedef gösterdi. ABD'nin bu kararına Avustralya, İtalya, Kanada, İsviçre, Hollanda, Finlandiya ve İngiltere de destek verdi. İsrail'e yapılanlardan rahatsızlık duyan Batılı devletler, UNRWA'ya yönelik finansal desteği durdurdu. Öte yandan Avrupalı iki ülke ise UNRWA'ya yönelik skandal karara karşı çıktı. İrlanda ve Norveç, Filistin halkına verdikleri destekleri yineleyerek ajansa yardımlarını sürdüreceklerini açıkladı.