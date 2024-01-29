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Dünya

UNRWA'ya finansal desteğin kesilmesine ABD'de itiraz: Kabul edilemez

Başını ABD'nin çektiği bazı Batılı ülkeler, UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığını ileri sürerek, söz konusu Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşuna finansal desteği kesmişti. Söz konusu skandal karara ABD'den itiraz sesi yükseldi. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) sağlanan finansal desteğin kesilmesinin 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

20:21 - 29/01/2024 Pazartesi
AA
Alexandria Ocasio-Cortez
Alexandria Ocasio-Cortez

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan finansal desteğin askıya alınmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Ocasio-Cortez, X sosyal medya platformundan, UNRWA'ya ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze'de 2 milyondan fazla kişiye insani yardım sağlayan UNRWA'ya verilen desteğin kesilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ocasio-Cortez, "13 bin BM yardım çalışanından oluşan bir organizasyonda, 12 kişi hakkındaki vahim iddialar nedeniyle milyonların açlıktan ölme riskini göze almak savunulamaz." ifadesini kullandı.

Ocasio-Cortez, ABD'nin askıya aldığı finansal desteği tekrar sağlaması yönünde çağrıda bulundu.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.


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Uluslararası Adalet Divanı, İsrail hakkında Gazze'de soykırım yaptığı için yargılama kararı aldı ve tedbir kararı koydu. Yaşananlar sonrasında ABD, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) 'Hamas'a yardım etmekle itham edip, hedef gösterdi. ABD'nin bu kararına Avustralya, İtalya, Kanada, İsviçre, Hollanda, Finlandiya ve İngiltere de destek verdi. İsrail'e yapılanlardan rahatsızlık duyan Batılı devletler, UNRWA'ya yönelik finansal desteği durdurdu. Öte yandan Avrupalı iki ülke ise UNRWA'ya yönelik skandal karara karşı çıktı. İrlanda ve Norveç, Filistin halkına verdikleri destekleri yineleyerek ajansa yardımlarını sürdüreceklerini açıkladı.


#ABD
#ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez
#Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)
#UNRWA
23 dakika önce
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