Dünya İki ülkede daha koronavirüs nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti
KORONAVİRÜS

Ürdün ve Brunei'de koronavirüsten ilk ölüm haberleri geldi

İki ülkede daha koronavirüs nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti

Ürdün ve Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'den de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm haberleri geldi. Ürdün'de ölen hastanın kronik rahatsızlıkları bulunduğu belirtilirken, Brunei'deki hastanın ise 64 yaşında olduğu açıklandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Malezya'nın ulusal haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, Malezya ve Kamboçya'ya seyahat ettikten sonra 4 Mart'ta ülkesine dönen 64 yaşındaki bir kişi, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  • Böylece ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçeklişti. Brunei'de şimdiye kadar 115 Kovid-19 vakası görülürken 11 hasta ise iyileşti.

ÜRDÜN'DE DE İLK ÖLÜM

Ürdün'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Prens Hamza Hastanesi Müdürü Dr. Abdurrezzak el-Haşman, 83 yaşında bir kadının Kovid-19'dan dolayı yaşımını yitirdiğini açıkladı.

  • Haşman, ölen kadının daha önceden kronik hastalıkları olduğunu belirtti.

Resmi verlere göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 235'e ulaştı.

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, dün başkent Amman'da ülke genelinde 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

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