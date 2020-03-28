İki ülkede daha koronavirüs nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti

Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.
Malezya'nın ulusal haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, Malezya ve Kamboçya'ya seyahat ettikten sonra 4 Mart'ta ülkesine dönen 64 yaşındaki bir kişi, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- Böylece ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçeklişti. Brunei'de şimdiye kadar 115 Kovid-19 vakası görülürken 11 hasta ise iyileşti.
ÜRDÜN'DE DE İLK ÖLÜM
Ürdün'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Prens Hamza Hastanesi Müdürü Dr. Abdurrezzak el-Haşman, 83 yaşında bir kadının Kovid-19'dan dolayı yaşımını yitirdiğini açıkladı.
- Haşman, ölen kadının daha önceden kronik hastalıkları olduğunu belirtti.
Resmi verlere göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 235'e ulaştı.
Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, dün başkent Amman'da ülke genelinde 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.