Ürdün'deki saldırıyla ilgili dikkat çeken gelişme: ABD bilerek müdahale etmemiş

Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırının ardından ABD'li iki yetkili, Amerikan haber ajansı Associated Press'e (AP) yaptıkları açıklamada, ABD kuvvetlerinin düşman İnsansız Hava Aracını (İHA) kendi İHA'larından biri sanarak müdahale etmediğini belirtti.





ABD ordusunun olaya dair hazırladığı ön rapora göre, düşman İHA'sı alçak irtifada Ürdün'deki üsse yaklaşırken, bir ABD İHA'sı da Coyote adlı anti-drone sistemleriyle donatılmış askeri tesise geri dönüyordu.





Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırıda ölen ABD askerleri





Bu durumda, ABD üssünü vuran İHA'yı düşürmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunulmadığı ifade edildi.





Saldırıda 3 ABD askeri öldü ve 20'den fazla asker yaralandı. Pentagon, saldırıda ölen ABD askerlerinin kimliklerini açıkladı: 46 yaşındaki William J. Rivers, 24 yaşındaki Kennedy L. Sanders ve 23 yaşındaki Breonna A. Moffett.











