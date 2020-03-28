Dünya Uzmanlardan gözlük tavsiyesi Koronavirüse karşı bariyer olur
KORONAVİRÜS

Uzmanlardan gözlük tavsiyesi: Koronavirüse karşı bariyer olur

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Açıkalın, gözlük kullanımının yeni tip koronavirüse karşı gözden bulaşı azaltabileceğini belirterek, "Gözlük hem bir bariyer vasıtası görecek, hem de gözlerimize dokunmamızı azaltarak ellerimizle gözümüze virüsü bulaştırma şansımızı azaltacaktır." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Açıkalın, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün enfekte bir kişinin öksürmesi veya hapşırması sonucu olan damlacıklar yoluyla geçtiğini, virüs taşıyan bu damlacıkların vücuda ağız, burun ve gözler vasıtasıyla girebildiğini aktardı.

Gözlerden bulaşın en önemli üç bulaş yolundan biri olduğunun asla unutulmaması gerektiğini kaydeden Açıkalın, şu tavsiyelerde bulundu:

  • "Dolasıyla ağız, burun ve gözlerimiz ile virüs arasına bariyer koymamız gerektiği unutulmamalıdır. İnsanlarla iletişim halindeyken sosyal mesafe denen bir metrelik mesafenin korunması, ağzımızda maske olması halinde dahi gözden bulaşı önlemek adına son derece önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husustur. Gözlük kullanımı da gözden bulaşı azaltabilir. Gözlük hem bir bariyer vasıtası görecek, hem de gözlerimize dokunmamızı azaltarak ellerimizle gözümüze virüsü bulaştırma şansımızı azaltacaktır. Özellikle kontakt lens kullanan kişiler bu dönemde mutlaka gözlük kullanmalıdır. Ellerimizden kontakt lense ve sonrasında gözümüze ve tüm vücudumuza virüs bulaştırma riski oluştururuz. Gözlüklerimizi gözlükçülerimize danışarak cam ve çerçeve özelliklerine göre dezenfektan maddeler ile temizlemeliyiz."

Rusya'dan dünyayı umutlandıran gelişme: Virüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik
DÜNYA
Rusya'dan dünyayı umutlandıran gelişme: Virüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

Din görevlilerinden alkışlanacak hareket: 65 yaş ve üst vatandaşların evine giderek temizlik yaptı
GÜNDEM
Din görevlilerinden alkışlanacak hareket: 65 yaş ve üst vatandaşların evine giderek temizlik yaptı

Almanya'da koronavirüs tedbirleri 20 Nisan'a kadar sürecek
DÜNYA
Almanya'da koronavirüs tedbirleri 20 Nisan'a kadar sürecek
Abone Ol Google News
Bir köy daha karantinada

Bir köy daha karantinada

​Rize, Van şimdi de Yozgat...
Umutlandıran gelişme

Umutlandıran gelişme

​Rusya koronavirüsü tedavi edecek ilacı bulduğunu açıkladı.
Tüm uçuşlar durdu

Tüm uçuşlar durdu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koronavirüs tedbiri.
Sahile inene<br>polis sürprizi

Sahile inene
polis sürprizi

​Vatandaşları uyararak evlerine gönderdiler.
Şehir dışına <br>çıkışlar yasaklandı!

Şehir dışına
çıkışlar yasaklandı!

Pikniğe, spora ve balık tutmaya ara...
Kemoterapilere<br> ara verildi

Kemoterapilere
ara verildi

Türkiye'deki birçok klinikte tedavi süreci durduruldu.

İskoç polisi acımadı

İskoç polisi acımadı

​Bana korona bulaştıracaksın, insanları öldürüyorsun! Evine git!
Virüsü yendi

Virüsü yendi

​Genç oyuncu tamamen iyileşti.
Bankalar<br>yasak dinlemiyor

Bankalar
yasak dinlemiyor

​65 yaşın üstündeki müşterisini şubeye çağırıyor.
O küfürlerin <br>hesabı sorulacak!

O küfürlerin
hesabı sorulacak!

Uçakla getirilen öğrencilerden devlete hakaretler.
Korona gündemine<br>güzel haber arası

Korona gündemine
güzel haber arası

​305 ameliyat geçiren Kayra yıllar sonra su içmeye başladı.
İhracatı durdurulabilir

İhracatı durdurulabilir

​Koronavirüs sonrası 3 ürünün fiyatı uçuşa geçti.
İkisi hariç

İkisi hariç

Milyonlar evde, hafta sonları dolup taşan sahiller boş...
Faizsiz<br>2 ay ertelendi

Faizsiz
2 ay ertelendi

​Vadesi nisan ve mayıs olan kredileri kapsıyor.
Rusya'da<br>cumayı 5 kişi kıldı

Rusya'da
cumayı 5 kişi kıldı

​Camilerin ve kiliselerin kapandığı ülkede cuma 'online' yayınlandı.
Kartlara<br>faiz indirimi

Kartlara
faiz indirimi

Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25 oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.