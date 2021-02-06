Dünya Vaftiz töreni sırasında akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti
AVRUPA

Vaftiz töreni sırasında akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti

Romanya'da bir kilisede 6 haftalık bir bebek, vaftiz edildikten hemen sonra akciğerine su kaçtığı için yaşamını yitirdi. Nüfusunun büyük bölümü Ortodoks olan ülkede törenin kurallarında güncelleme yapılmasına dair tartışmalar alevlendi.

Haber Merkezi Diğer
Bebeğin babası &quot;Ağzı açık ve ağlayan bir bebeği kimse suya daldırmaz değil mi?&quot; diyerek rahibe tepki gösterdi.
Bebeğin babası "Ağzı açık ve ağlayan bir bebeği kimse suya daldırmaz değil mi?" diyerek rahibe tepki gösterdi.

Romanya'nın kuzeydoğusundaki Suceava kentinde 3 kere suya batırılıp çıkarıldığı vaftiz töreni sonrası kalbi duran 6 haftalık bebek hemen hastaneye kaldırılmasına rağmen birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Otopsi sonuçları bebeğin akciğerinde su bulunduğunu gösterdi. Vaftiz töreninin yöneten papazla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı.

56 bin imza toplandı

Bununla birlikte vaftiz töreni kurallarında değişikliğe gidilmesi için sosyal medya üzerinden başlatılan bir kampanyada 56 binden fazla imza toplandı. Bir internet kullanıcısı da törenin 'zalimliğini' kınarken bir diğeri 'bu kuralları sürdürmenin Tanrı'nın isteği olduğunu düşünmekte ısrar edenlerin inatçılığını' eleştirdi.

Güney Kıbrıs'ta tepki çeken görüntü: Rahip vaftiz sırasında bebeği yaraladı
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Güney Kıbrıs'ta tepki çeken görüntü: Rahip vaftiz sırasında bebeği yaraladı
Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde Ortodoks kilisesi rahibi, bir bebeği vaftiz ederken yaralamakla suçlandı. Bebeğin annesi Ntina Shitta, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, 'Rahip bebeğimi yaraladı. Ona dikkatli olmasını söyledik. Ama o bize 'Vaftizi ben yapıyorum' diyerek karşılık verdi' dedi. Anne, rahibi bebeğini yaralamakla suçladı ve bebeğinin bacağının darbeden dolayı kızardığını söyledi.


Alnına su dökülse de yeterli

Nüfusunun yüzde 80'inden fazlası Ortodoks olan Romanya'da son yıllarda benzer olaylar yerel basına yansımıştı. Rumen Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Vasile Banescu vaftiz esnasında bebeğin tüm vücudunun suya batırılmasındansa alnına su dökülmesinde sakınca olmadığını söylemişti. Ancak kilisenin muhafakazar kanadının lideri Başpiskopos Teodosie kuralların değişmeyeceğinde ısrarcı olmuştu.

Kilise papazından yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
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Kilise papazından yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
Rusya'nın Leningrad bölgesine bağlı Gatçina şehrinde bulunan Marienburg Kilisesi'nde yeni doğan bebeğin vaftiz töreninde kilise papazı çocuğa şiddet uyguladı, çocuğun vücudunda morluklar ve iç organlarında zedelenme meydana geldi. Aile, çocuklarını papazın elinden güçlükle alabildi.

Rahip, vaftiz sırasında ağlayan bebeği tokatladı
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Rahip, vaftiz sırasında ağlayan bebeği tokatladı
Bir kiliseye vaftiz için götürdükleri bebekleri, rahip tarafından şiddet gören aile neye uğradığını şaşırdı. Bebeğin ağlamasına daha fazla dayanamayan baba, çocuğunu rahibin elinden aldı.
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