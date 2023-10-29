Vahşet yağdırdılar

Haftalardır süren yoğun bombardımanın ardından işgalci İsrail ordusu, cuma gecesi Gazze’yi tüm dünyadan koparmak için elektrik ve interneti keserek sivillerin üzerine ölüm yağdırdı. Saldırı ilk olarak obüslerle Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'nin vurulmasıyla başlarken, işgalci ordu daha sonra, Beyt Hanun’un yanında Gazze'nin kuzeyindeki diğer yerleşimleri de havadan bombaladı. Vahşi saldırıda bölgeye her 50 saniyede bir bomba düştüğü bildirildi. Terör devleti, sivillere yönelik saldırıya 100 uçağın katıldığını açıkladı. Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail'in cuma gecesi yaptığı saldırıların, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade etti. Bölgeyle iletişim sağlanamadığı için saldırılarda kaç kişinin öldüğü hâlâ tam olarak tespit edilemedi. Geçtiğimiz haftalarda El-Ehli Baptist Hastanesi’ni vurup suçu Filistin tarafına atmaya çalışan Siyonist hükümet, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresini de vurdu. Elektrikleri tamamen kesilen Gazzeliler iletişim kurmak için cami megafonlarını kullanmaya başladı. Birleşmiş Milletler (BM), saldırıların yoğunluğu sebebiyle İsrail tarafından işlenen savaş suçlarının tespitinin zorlaştığını söyledi.

Yüzlerce bina yok oldu

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in cuma gecesi bölgeye düzenlediği saldırılarda yüzlerce binanın yerle bir olduğunu duyurdu. Sivil Savunma Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün gece Gazze'ye havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırıların çok şiddetli olduğu belirtildi. Yıkımın büyüklüğü karşısında sivil savunma ekiplerinin yetersiz kaldığı vurgulanan açıklamada, "İsrail saldırıları bir gecede Gazze Şeridi'nde yüzlerce binayı tamamen yok etti" ifadeleri kullanıldı.

Ölü sayısı BİLİNMİYOR

İsrail'in 22 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde en şiddetli saldırıların yaşandığı cuma gecesi kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. İşgalci gücün temel maddlere dışında iletişim ablukasına da başladığı bölgede çok sayıda Filistinlinin enkaz altında ölümü beklediği tahmin ediliyor.

Hastaneleri vurmayı sürdürüyor

Savaşın başından beri çok sayıda sağlık merkezi ve hastaneyi vuran terör devleti İsrail, dünyanın tepkisizliği sonrası savaş suçlarını sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamada (DSÖ), sivillerin ve sağlık çalışanlarının korunması gerektiğini belirterek “Endonezya ve Şifa Hastaneleri yakınlarındaki bombardıman raporları son derece endişe vericidir. DSÖ, hastaların hayatlarını tehlikeye atmadan tahliye edilmelerinin mümkün olmadığını yinelemektedir” dedi.

Saldırıyı püskürttük

Filistinli direnişçiler, işgalcinin kara saldırısında ağır kayıplar verdiğini ve saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Düşman (İsrail), Filistin direnişinin birçok cephede hazırladığı pusuya düştü. Saldırıları püskürtmek için 'Kornet' ve 'Yasin' füzelerini kullandık. Düşmanın bir kez daha denemesini bekliyoruz. İşgal güçleri, yaralılarını ve ölülerini savaş alanından tahliye etmek için helikopterlerini kullandı" denildi. Kassam Tugayları’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "Cuma sabahı düşman (İsrail) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti sahiline çıkarma operasyonu girişiminde bulundu" ifadeleri kullanıldı. Kassam Tugayları’nın İsrail güçlerini fark etmesinin ardından çatışma çıktığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in birliğini kurtarmak için havadan müdahalede bulunduğu, birliğin ise arkasında bir miktar mühimmat bırakarak kaçtığı belirtildi.

“Kara harekatı değil” dedi

Siyonist hükümet, Gazze’ye yönelik saldırının, "resmi bir kara harekatı olmadığını" açıklarken, işgalci ordunun, Gazze’ye saldırının istediği gibi gitmediği için ağız değiştirdiği iddia edildi.

Esirlerin aileleri öfkeli

Gazze Şeridi’nde esir tutulan İsraillilerin aileleri ise İsrail ordusunun saldırılarını artırdığı Gazze'deki yakınlarının akıbeti konusunda İsrail hükümetinin "açıklama dahi yapma zahmetine girmemesi nedeniyle büyük öfke duyduklarını" belirtti. Ailelerden yapılan açıklamada, "Bu gece tüm gecelerin en kötüsüydü. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki büyük operasyonunun arka planında, burada tutulan ve aynı zamanda ağır bombardımana maruz kalan rehinelerin akıbetine ilişkin tam bir belirsizliğin hakim olduğu uzun bir geceydi" ifadelerine yer verildi.

Savaş suçları belgelenemiyor

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesiyle ilgili, "Bu, kritik bilgilere, Gazze'deki Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ile savaş suçlarına ilişkin kanıtlara ulaşmamızın, direkt olarak bu ihlallere maruz kalanlardan duymamızın daha da zorlaşması anlamına geliyor." açıklamasını yaptı.

Kanlı bebekler bırakıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere yönelik tehdit broşürleri dağıtmaya başladı. Yerleşimci teröristler ayrıca okullara kanlı oyuncak bebekler bırakarak Filistinlilerin bölgeyi terk etmedikleri takdirde öldürülecekleri konusunda uyardı. Broşürlerde, "Yakında büyük bir felaketle başınıza çökeceğiz. Ürdün'e kaçmak için son şansınız var" ifadeleri yer aldı.

Musk çağrılara sessiz kalmadı

SpaceX’in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, interneti tamamen kesilen Gazze için sosyal medya kullanıcılarından gelen, Starlink uydularının internet desteği çağrılarına kayıtsız kalmadı. Musk, sahibi olduğu X platformundan yaptığı açıklamada, “BM’yi ve uluslararası alanda tanınan diğer yardım gruplarını destekleyeceğiz” ifadesini kullandı.

İşgalci tankları paylaştı

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Arap medyası Sözcüsü Yarbay Avichay Adraee, Gazze’deki işgalci İsrail Kara Kuvvetleri’ne ait tank ve askeri araçların saldırı ve ilerleme görüntülerini paylaştı. Gazze’ye yapılan saldırılar için hava kuvvetlerinin yanı sıra yüzlerce tankın da hazır olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

53 BM çalışanı öldü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), cuma gecesi yaptığı açıklamada son 24 saatte 14 personelin daha öldürüldüğünü ve İsrail saldırılarının başlangıcı olan 7 Ekim’den bu yana öldürülen toplam personel sayısının, 53’e yükseldiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom ölen UNRWA ekipleri için “Filistin’de 53 BM çalışanı arkadaşımızın kaybından duyduğumuz üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum. Talep ediyoruz, ısrar ediyoruz, ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Bu trajik kayıpları durdurmanın tek yolu barış için çalışmaktır” dedi.

Ailesinden 18 kişiyi kaybetti

El-Cezire ve Associated Press için çalışan Filistinli gazeteci Fares Akram, ailesinden 18 kişiyi İsrail saldırısında kaybettiğini açıkladı. X’ten açıklama yayınlayan Akram, internet ve telefon hatları olmadığı için 18 kişinin öldüğünü doğrulamanın 12 saat aldığını söyledi. Akram ayrıca ölenlerin yanında ailesinden çok sayıda kişinin de enkaz altında yardım beklediğini söyledi.

Terör devleti tüm gece bombaladı

İsrail, 27 Ekim Cuma gecesi Gazze’yi havadan ve karadan abluka altına aldı. Ölü sayısının kesin olmamakla birlikte 600’e yakın olduğu ileri sürüldü. Ramallah’ta keskin nişancılar tarafından vurulan 17 yaşındaki Filistinli genç de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AFAD Kızılay, İHH gibi STK personelinden haber alınamıyor. İsrail’in bombalı saldırılar neticesinde internet kesildi ve Gazze’nin dünya ile bağlantısı neredeyse kayboldu. Bağlantı kurulabilen birkaç kişi, ölümcül saldırılarda yüzlerce kişinin şehit olduğunu aktardı. Akşam saatlerinde başlayan bombalı saldırılar bütün gece sürdü. Gazze’nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun’un hedef alındığı öğrenildi. Gazze tarafından gelen roketler nedeniyle başta Kudüs olmak üzere Tel Aviv, Sderot, Aşdod ve Aşkelon gibi şehirlerde siren sesleri duyuldu. İşgal ordusu için eğitim kamplarının bulunduğu Ramallah'ın kuzeybatısındaki Rantis köyü yakınlarında Gazze’den gelen roketler düştü. İsrail Gazze’ye saldırırken Siyonist işgalciler de boş durmadı. Batı Şeria’nın pek çok bölgesinde Filistinlilere saldırdı. Cenin ve Kalkilya'daki çatışmalar sırasında 4 kişi öldü, birkaç kişi yaralandı. İşgal güçleri tarafından korunan Yahudi yerleşimciler, Nablus'un güneydoğusundaki Kusra köyüne saldırdı.











