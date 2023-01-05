Dünya Vakaların arttığı Çinde yeni varyant tespit edildi mi?
ASYA

Vakaların arttığı Çin'de 'yeni varyant' tespit edildi mi?

DSÖ, koronavirüs vakalarında artış yaşanan Çin'de yeni bir varyant ve mutasyon tespit edilmediğini açıkladı. Ülkedeki yerel vakaların yüzde 95'inin Omicron'un alt varyantları BA.5.2 veya BF.7 kaynaklı olduğu belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Vakaların arttığı Çinde yeni varyant tespit edildi mi?
Foto: Arşiv.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ile Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden bilim insanları, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) teknik bir heyetle ülkelerindeki virüs durumuyla ilgili verileri paylaşırken, ülkede bilinmeyen veya yeni bir varyantın olmadığını ifade etti.

  • DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Örgütün virüsün gelişimini izleyen teknik danışma grubunun, 3 Ocak'ta Çin'deki Covid-19 durumunu ele almak üzere Çin heyetiyle bir araya geldiği belirtildi.

"YEREL VAKALAR OMICRON'UN ALT VARYANTLARI KAYNAKLI"

Toplantıda, Çin bilim insanlarının, yerel kaynaklı SARS-CoV-2 virüsü vakaları ile "yurt dışı kaynaklı" olarak sınıflandırdıkları vakalardan alınan numunelerin DNA verileri konusunda sunum yaptığı bildirildi.

  • Yerelde edinilmiş enfeksiyonlar için sunulan verilerin, 1 Aralık 2022'den itibaren toplanan 2000'den fazla numunenin DNA verilerine dayandırıldığı ifade edildi.

Çin heyetinin analizlerinin, yerelde Omicron virüsünün alt varyantlarından BF.7 ve BA.5.2'nin baskın olduğunu gösterdiği, ayrıca BF.7 ve BA.5.2 alt varyantlarının, genom dizilimine göre yerel enfeksiyonların yüzde 97,5'ini oluşturduğu belirtildi.

Ülkede, bilinen diğer Omicron alt varyantlarının, düşük oranlarda da olsa tespit edildiği, bu alt varyantların bilindiği ve başka ülkelerde de görüldüğü kaydedilirken, heyetin ülkede yeni bir varyantın görülmediğini bildirdiği aktarıldı.

"YENİ VARYANT VE MUTASYON TESPİT EDİLMEDİ"

Açıklamada yer alan DSÖ verilerinde de Çin'de 3 Ocak itibarıyla 773 numunenin DNA diziliminin, corona virüs genetik bilgilerinin derlendiği "GISAID EpiCoV" veri tabanına eklendiği, bunların 564'ünün 1 Aralık 2022'den sonra toplandığı kaydedildi.

  • Bunların 95'inin yerelde tespit edildiği, 187'sinin yurt dışından geldiği ve 261'inin henüz kaynak bilgisinin paylaşılmadığı belirtildi.

Ülkedeki yerel vakaların yüzde 95'inin Omicron'un alt varyantları olan BA.5.2 veya BF.7 kaynaklı olduğu kaydedildi. Bunun diğer ülkelerce GISAID EpiCoV'a rapor edilen ve Çin'den seyahat eden yolcuların genomlarıyla uyumlu olduğu da ifade edildi.

Kamuya açık olan DNA verilerinde, Çin'de yeni bir varyant ve mutasyon tespit edilmediğinin görüldüğü kaydedildi.

DSÖ'nün Çin'de ve dünyada virüsle ilgili durumu yakından takip etmeye devam edeceği belirtilirken, ülkelere tetikte olmaları, verileri raporlamaları ve farklı Omicron varyantlarına karşı bağımsız ve karşılaştırmalı analizler yapmaları tavsiye edildi.

DSÖ'nün virüsün evrimini inceleyen teknik danışma kurulu, Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsüyle ilgili en son bilimsel verileri ele almak için düzenli aralıklarla toplanırken, halk sağlığı stratejilerindeki değişikliler konusunda örgüte tavsiyede bulunuyor.

Vücudu dinlendirmek için bire bir

Vücudu dinlendirmek için bire bir

​Uzman diyetisyen açıkladı: 16:8 modeli uygulanıyor.
Ölü ve çoksayıda yaralı var

Ölü ve çok
sayıda yaralı var

Gaziantep'te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı.
5 puanlık sürpriz

​Memur ve emekli maaş zammı yüzde 30'a çıktı.

​Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı.

​Avrupa'da grip alarmı: Covid-19 vakalarına yaklaştı.

Karşılıklı meydan okumaların ardından masa bir araya geliyor.

​Orta gelirliye 100 bin konut.

​ABD'de dehşete düşüren olay: İki kişi gözaltında.

Altıncı tur oylamada da başkan seçilemedi.

​Migros CarrefourSA ve Happy Center.

​Cibuti felaketten kurtuldu Türkiye'ye teşekkür etti.

​İmza Bulgaristan'da manşetleri süsledi.

​Çin'in dev anlaşmaları ABD'nin tahtını sallıyor.

​ÜFE değil TÜFE baz alındı.

​Önceden kayıt olanların çıkma ihtimali daha fazla.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.