Veliaht da Yemen’i bölmek istiyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ülkesindeki müdahalelerinden şikayetçi olan Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’ye öfke dolu mesajla tepki gösterdiği iddia edildi. Yemen medyasının bazı kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ikamet eden Cumhurbaşkanı Hadi, BAE’nin Yemen’deki nüfuzu konusunda Kral Selman bin Abdülaziz ile görüşme talebinde bulundu. Hadi’nin bu talebini öfkeyle karşılayan ve “Kral Selman’ın, Hadi’nin şikayetlerinden daha önemli işleri var” diyen Prens Bin Selman Suudi Arabistan’ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile Hadi’ye bir mesaj göndererek, “Yemen Cumhurbaşkanı Hadi’ye bir daha haddini aşmama” tavsiyesinde bulundu. Muhammed bin Selman’ın Hadi’yi hedef alan çıkışıyla BAE’nin Yemen’i bölme projesine onay verdiği değerlendirildi.

DÜNYA BM de ‘Baş şüpheli Veliaht Prens Selman’ dedi