Venezuela'da devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro kazandı

Venezuela lideri Nicolas Maduro, 'Venezuella ve halkımızla ilgili gerçekler için mücadeleye katılıyorum' diyerek canlı yayında telefon numarasını paylaştı.Binlerce kişiyi hayrete düşüren Venezuella lideri Maduro, yayınladığı video mesajda 'Venezuela, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım' dedi. Numarasını paylaşan Maduro daha sonra resmi Telegram kanalından yaptığı paylaşımda da kendisine gönderilen mesajların videosunu paylaştı.