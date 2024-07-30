Venezuela'da zafer Maduro'nun

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), ülkedeki devlet başkanlığı seçimin galibinin mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro olduğunu duyurdu. Venezuela’da halk önceki gün yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitmişti. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi’nin (PSUV) 25 yıldır iktidarda olduğu ülkedeki seçimde 10 aday yarıştı. Seçim mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) Adayı Edmundo Gonzalez arasında geçti. CNE dün yaptığı açıklamada oyların yüzde 98’inin sayıldığını ve seçimi Maduro’nun kazandığını duyurdu. Maduro’nun yüzde 51,2 oy aldığı seçimde Gonzalez’in ise yüzde 44,2 oy aldığı kaydedildi. Venezuela'daki devlet başkanlığı seçimi, 25 yıldır iktidarda olan Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin en zorlu sınavı olarak görülüyordu.

10 Ocak'ta yemin edecek

61 yaşındaki Nicolas Maduro sonuçların açıklanmasının ardından Devlet Başkanlığı Sarayı önünde destekçilerine seslenerek “Venezuela halkının ve dünyanın huzurunda söyleyebilirim ki, ben Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin yeniden seçilen Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yum” dedi. Maduro, 2013 ve 2018'de yapılan seçimleri kazanmıştı. Maduro'nun 10 Ocak 2025'te yemin ederek üçüncü dönemde görevine başlaması bekleniyor.

Muhalefet adayından itiraz

Muhalefet ise seçimlerde usulsüzlük yapıldığını belirterek, seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ve gerçek kazananın kendileri olduğunu savundu. “Biz kazandık” diyen muhalefetin adayı Edmundo Gonzales ise “Tüm Venezuela’ya ve dünyaya Venezuela’nın yeni bir seçilmiş başkanı olduğunu ve bu kişinin de ben olduğunu söylemek istiyoruz” dedi.

Millei'den darbe çağrısı

Venezuela'da açıklanan seçim sonuçları sonrası ABD ve İsrail tarafından desteklenen Arjantin Devlet Başkanı Javier Millei'den darbe çağrısı geldi. Millei, "Maduro'nun seçim zaferini tanımayı reddediyorum. Venezuela ordusunun darbe yapıp Maduro'dan kurtulması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Milei, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maduro'yu "diktatör" olarak da itham etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, seçim sonuçlarına ilişkin "ciddi endişe" duyduklarını açıkladı.

Çin ve Rusya'dan kutlama

Maduro'nun zaferine Çin ve Rusya'dan kutlama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'da devlet başkanı seçimini kazanan Nicolas Maduro’yu kutladı. Rusya ile Venezuela’nın stratejik ortak olduğuna işaret eden Putin, “Çalışmalarınızın her alanda ilerici gelişmelere katkıda bulunmaya devam edeceğinden eminim. Bu, dost halklarımızın çıkarlarını tam olarak karşılarken, daha adil ve demokratik bir dünya düzeni inşa edilmesiyle de uyumludur” ifadesini kullandı. China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, olağan basın toplantısında, Venezuela'daki seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Çin ve Venezuela'nın iki iyi dost ve birbirini destekleyen ortaklar olduğunu söyleyen Lin, Maduro'yu yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı.



