Venezuela’nın anahtarını istedi

Dünyanın kanıtlanmış en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela ABD haydutluğuyla karşı karşıya. ABD medyasından çıkan haberlere göre Washington yönetimi Karakas yönetimine bir talep listesi iletti. 6 maddeden oluşan listede yok yok. Adeta ülkenin anahtarını Washington'a devretmesi isteniyor. Talep listesinde Venezuela'nın Çin ve Rusya ile ilişkilerini sonlandırması ve petrolün kontrolünün ABD'ye bırakılması yer alıyor.





ÇİN VE RUSYA'YI KOVUN

ABC News’in bildirdiğine göre ABD, Venezuela’dan Çin, Rusya, İran ve Küba’yı ülke dışına atmasını ve tüm ekonomik-stratejik bağlarını kesmesini istedi. Bu taleple Washington, Venezuela’nın uluslararası ilişkilerini yeniden şekillendirmeyi, siyasi müttefiklerini tasfiye etmeyi, açıkça ve kaba güç kullanarak dayatıyor. ABD’nin ikinci talebi, Caracas’ın petrol üretiminde yalnızca Washington’la çalışması ve özellikle ağır ham petrol satışlarında ABD’yi kayıtsız şartsız tercih etmesi oldu. Bu, ulusal kaynakların kendi ülkesinin karar alma mekanizmalarından kopartılıp dış güçlere hizmet edecek biçimde yönlendirilmesi demektir. Amerikan medyası ABD yetkililerinin Venezuela’nın petrol sektörünü “Amerikan şirketlerine avantajlı” hale getirmek için açmasını beklediğini doğruladı; yani bu “ortaklık” söylemi, petrol yataklarının yabancı tekellere peşkeş çekilmesi olarak okunuyor.





LOJİSTİK ZİNCİRİNİ KONTROL EDELİM

Washington, sadece üretimi değil, lojistik zincirini, petrol tankerlerini, sevkiyatları ve dağıtımını tamamen hâkimiyet altına almayı da talep ediyor. Böylece Venezuela’nın kendi ürünlerini kime ve ne zaman satacağına karar verme hakkı fiilen ortadan kaldırılıyor.





TAHSİLAT DEĞİL TEHDİT

ABD’li yetkililer, mevcut depolardaki petrol tankerleri dolu olduğu için Caracas’ın yakın zamanda mali iflasla karşılaşacağını belirtiyor. Böylece ABD, petrolün serbest bırakılmasını bir “zorunluluk” olarak sunarken, gerçekte Venezuela’yı mali baskı ve diplomatik izole ederek boyun eğmeye zorluyor.





GÜNLÜK 50 MİLYON VARİL HARAÇ İSTEDİ

ABD Başkanı Trump’ın da önceki gün belirttiği gibi, Washington, Venezuela'dan günlük 30 ila 50 milyon varil petrolün verilmesini ve gelirlerin Washington tarafından yönetilmesini talep etti. Trump bizzat bu gelirlerin hem Venezuela hem de ABD halkı için kullanılacağını iddia ederken, bu beyan fiilen ülke kaynaklarının el değiştirmesi anlamına geliyor.





YA UY YA DA ÖL

Öte yandan ABD yönetiminin, Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello’yu, geçici başkan Delcy Rodríguez’e yardım etmezse Maduro'ya benzer bir kaderle karşılaşabileceği konusunda tehdit ettiği ortaya çıktı. Washington'ın Cabello'yu tutuklama ya da canından olmak ile hedef aldığı kaydedildi. Cabello daha önce ABD tarafından "narko-terör" ve "uyuşturucu kaçakçılığı" ile suçlanmıştı.





'Petrol süresiz bizim'

ABD'den yapılan açıklamalar da sızan planları doğruluyor. ABD Enerji Bakanı Chris Wright Venezuela petrolünü "süresiz" şekilde satacaklarını söyledi. Wright, "Vene-zuela'dan çıkan ham petrolü pazara süreceğiz, önce depolanmış petrolü ardından da süresiz olarak Venezuela'dan çıkan üretimi piyasada satacağız" ifadelerini kullandı.



