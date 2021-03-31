Volkswagen ismini değiştirmiyor: 1 Nisan şakası çıktı

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Alman Volkswagen'in ABD birimi, Volkswagen'in elektrikli teknolojilere yatırım planı çerçevesinde Mayıs 2021'den itibaren ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği açıklamasında bulunmuştu.

İsim değişikliğine gidilmeyecek

Dünya çapında yankı uyandıran bu gelişmenin 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı.

Volkswagen, Amerika biriminin "Voltswagen" markası ile faaliyet göstereceği haberinin "şaka" olduğunu ve isim değişikliğine gidilmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada şirketin sosyal medya hesapları aracılığıyla da teyit edilen "Voltswagen" markasına ilişkin açıklamaların elektrikli araçlara olan bağlılığı gösterme amaçlı olduğu vurgulandı.

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