Vuhan’daki hatayı yapmayın

Filistinli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ali El Vali, koronavirüsün yayıldığı Vuhan’dan alınması gereken tedbirler için önemli açıklamalarda bulundu. 25 yıldır Çin’de yaşayan Vali, “Sağlık Bakanlıkları tarafından koronovirüs şüphesi olan veya teşhisi konulan hastalar için özel hastaneler kurulmalı. Eğer bu kişinin oturduğu yerin yakınında koronavirüs tespit edilmiş ise kurulan özel hastaneye gitmelidir. Başka hastaneler bu kişileri kabul etmemeli” dedi.

EVE GÖNDERİLMEMELİ

Salgının çıkış noktası olan Vuhan’da ilk aşamada çok kritik bir hata yapıldığına işaret eden Vali, “Virüs tespit edilen ve insanlar arasına karıştığı belirlenen kişiler eve gönderildi. Onlara evden çıkmamaları söylendi. Fakat bu hasta hemen özel bir hastanede ve özel bir odada tedavi altına alınmalıydı. Virüs taşıyan kişi evine gittiğinde bunu ailenin diğer fertlerine de bulaştırdı ve hastalık giderek yayıldı” diye konuştu.

İKİ İLAÇ ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

Vali, tedaviye ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: “Biri Amerikalı biri de Japon araştırmacıların bulduğu iki ilaç üzerinde klinik araştırmalar yapılıyor. Diğer yandan biz doktorların bildiği uzun zaman önce başlayan ve sıtmanın tedavisi için yapılan araştırmalar vardı. Şimdi uzmanlar bu ilaç üzerinde farklı prosedürler uyguluyor ve koronanın tedavisi için kullanmayı planlıyor.”