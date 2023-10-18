Wadea’ya Filistin bayrağıyla veda ettiler

Chicago’nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba tarafından askeri tip bir bıçakla 26 kez bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli çocuk Wadea el-Fayoume için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Chicago’nun içinde bulunduğu Illnois eyaletinden çok sayıda temsilci, ABD’deki Müslüman toplumdan önde gelen isimler ve El-Fayoume’nin akrabaları katıldı.





Ben iyiyim anne

Wadea’nın dayısı Yusuf el-Fayoume, cenaze töreninde güçlükle mikrofon başına geçerek, yeğeninin bıçaklandığında son sözlerinin “Anne, ben iyiyim” olduğunu söyledi. Duygusal bir konuşma yapan El-Fayoume “Biliyor musunuz? O gerçekten iyi. Şimdi, çok daha iyi bir yerde” ifadelerini kullandı.





Biz hayvan değiliz

Wadea’nın amcası Yusuf Hannon ise yaptığı duygusal konuşmada, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın söylediği “Hayvanlarla savaşıyoruz” laflarına gönderme yaparak “Biz hayvan değiliz” dedi. Hannon, “Biz insanız. Biz insanların bizi insan olarak görmelerini ve bizle insan olarak anlaşmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.



