Moskova yönetimine karşı başlattığı başarısız isyan sonrası lağvedilen ve Rusya ordusuna bağlanan özel paralı asker grubu Wagner’in kurucusu Yevgeni Prigojin, isyandan aylar sonra ilk kez görüntülü paylaşım yayınladı. Görüntülerden yola çıkarak Prigojin’in Afrika’da olduğu belirtilirken, Wagner liderinin kıtada savaş çanlarının çaldığı bir dönemde ortaya çıkması dikkat çekti. Fransa karşıtı isimlerin Nijer’de gerçekleştirdiği darbe sonrası Batı tarafından desteklenen ECOWAS üyesi ülkeler cuntayı devirmek üzere askeri operasyon hazırlıklarını hızlandırmıştı. Buna karşılık Wagner grubunun faaliyet yürüttüğü Mali ve Burkina Faso, Nijer’e savaş uçakları göndererek olası bir askeri müdahaleye karşı safları sıklaştırmıştı. Prigojin’in, kıtada Rus bloku ile Batı bloku arasındaki gerilimin pik yaptığı dönemde yaptığı paylaşım, Wagner’in de bölgede hazırlık içinde olduğu yorumuna neden oldu.





RUSYA’YI DAHA BÜYÜK HALE GETİRECEĞİZ

Yevgeniy Prigojin, “Wagner’in tahliyesi” adlı Telegram kanalında paylaşılan görüntüde, Rusya’yı Afrika dahil tüm kıtalarda “daha da büyük hale” getirdiklerini belirtti. Askeri kamuflaj ve tüfekle yer aldığı görüntülerde Prigojin, 50 dereceyi aşan sıcaklıkta bulunduklarını belirterek, “Adalet ve mutluluk! DEAŞ, El Kaide ve diğer haydutların hayatını Afrika halkı için bir kabusa çeviriyoruz” ifadesini kullandı. Video sonrası kanalda, işe alım ilanı paylaşıldı.





SAVAŞ ÇANLARI ÇALIYOR

Paylaşımın kıtada çok uluslu bir savaş olasılığının arttığı dönemde gelmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları Gana’da “darbe” gündemiyle tekrar toplanıp müdahale sinyali vermişti. İki gün süren görüşmelerin ardından birlik tarafından yapılan açıklamada, müdahale planının hazır olduğu belirtilmiş, “Emir ne zaman verilirse askeri müdahalede bulunmaya hazırız” denilmişti. ECOWAS ülkeleri genelkurmay başkanları toplu bir şekilde poz vererek adeta meydan okumuştu. Hem ABD hem de Avrupa Birliği’nden çok sayıda üst düzey isim, askeri müdahale tehdidinde bulunan ECOWAS’a destek verdiklerini açıklamıştı.





“BURADAYIZ” MESAJIYLA MEYDAN OKUMA

Diğer yandan Nijer’de darbe sonrası olası bir dış müdahaleye karşı hazırlıklara hız verilmiş, gönüllü milis gücü oluşturulmasına karar verilmişti. Nijer gibi askeri yönetimlerin söz sahibi olduğu ve Wagner aracılığıyla Rusya ile dirsek temasında olan Mali ve Burkina Faso da Nijer’e yapılacak bir askeri müdaheleye karşı Niamey’deki cuntaya destek vereceklerini duyurmuştu. Bu kapsamda iki ülke, Nijer’e savaş uçağı göndermişti. Söz konusu gelişmelerin ışığında Prigojin’in yaptığı paylaşım, “meydan okuma” olarak yorumlandı. 20 Temmuz’da bir televizyon progamında konuşan Prigojin, Afrika’da savaşmaya devam edeceklerini ve Rusya’nın çıkarlarını koruyacaklarını kaydetmişi.



