Dünya Washingtonda azil kılıcı çekildi
AMERİKA

Washington’da azil kılıcı çekildi

ABD’de Demokrat Parti temsilcileri, Trump hakkındaki Ukrayna iddialarının ardından, ABD Başkanı’nın görevinden azledilmesi için ilk resmi girişimde bulundu. Trump, hakkında azil girişimi başlatılan dördüncü ABD Başkanı oldu. Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden Nancy Pelosi, azil açıklamasında “Trump yaptıklarının hesabını vermeli” ifadesini kullandı. Trump ise gelişmeye “cadı avı” yorumu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şubat ayında Trump’ın Kongre’de yaptığı “Birliğin Durumu” konuşmasının sonunda Nancy Pelosi’nin “alaycı alkışı” gündeme damga vurmuştu.
Şubat ayında Trump’ın Kongre’de yaptığı “Birliğin Durumu” konuşmasının sonunda Nancy Pelosi’nin “alaycı alkışı” gündeme damga vurmuştu.

ABD’de 2020 Başkanlık Seçimlerini de etkileyecek kritik hamle Demokrat Parti’den geldi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Demokrat Parti üyesi, Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıkladı. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili vekilleri ile yaptığı görüşmenin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulunan Pelosi, başvurunun Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve Demokrat Joe Biden’ın soruşturulmasını istediğini itirafı üzerine yapıldığını belirtti. ABD Başkanı Trump ise azil girişimini, “cadı avı” ve “taciz” şeklinde değerlendirerek tepki gösterdi. Trump hakkında azil girişimi başlatılan dördüncü ABD Başkanı oldu.

KİMSE HUKUKUN ÜZERİNDE DEĞİL

Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden Pelosi, “Trump’ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltalıyor” dedi. Trump’ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıklayan Pelosi, “Trump, yaptıklarının hesabını vermeli. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir” ifadelerini kullandı.

BAŞKANA KARŞI TACİZ

ABD Başkanı Donald Trump ise Demokratlar’ın kendisine yönelik azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yapmalarına ilişkin, “Ülkemiz için ne kötü” açıklamasını yaptı. Trump, “Bugün BM’de önemli bir gün, çok iş ve başarı var ve Demokratlar kasten daha çok son dakika vererek, bunu batırmak ve alçaltmak istiyorlar. Cadı avı çöplüğü. Ülkemiz için ne kötü” mesajını paylaştı. Trump, Demokratların Zelenskiy ile yapılan telefon görüşmesinin dökümlerini bile henüz görmediklerine işaret ederek, “Başkana karşı taciz” ifadelerini kullandı.

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Ses kaydı yayınlandı

  • Joe Biden ve oğlu Hunter Biden
  • ABD Başkanı Donald Trump hakkında Kongre’deki Demokrat Partililerin azil soruşturması açmasına neden olan telefon görüşmesinin özet dökümü, Beyaz Saray tarafından yayımlandı. Özet döküme göre Trump, temmuz ayında seçim zaferini kutlamak için aradığı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den, kendisinin 2020 ABD başkanlık seçimindeki Demokrat rakibi Joe Biden’ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını, bunun için Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını istediği görülüyor. Trump’ın araştırılmasını istediği konu ise eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın oğlu Hunter’ın yönetim kurulunda bulunduğu Ukrayna gaz şirketine yönelik herhangi bir soruşturmayı baskı yapmak suretiyle kapattırıp kapattırmadığı.

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